Курс валют у вівторок: долар підскочив на 10 копійок, євро — на 40 копійок

У вівторок, 10 лютого, на готівковому ринку середній курс долара додав 8 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро у покупці додало 30 копійок, а у продажу 40 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро у покупці та у продажу подорожчало на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,85−43,35 грн. Євро купують за 50,90 грн, а продають за 51,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,30−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,06−43,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,27−51,32 грн/євро.

