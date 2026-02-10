Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
10 лютого 2026, 11:04

Гетманцев про видані кредити «єОселя»: Це крапля в морі, у порівнянні з попитом на доступне житло

23 тисячі виданих кредитів за «єОселею» з 2022 року — це крапля в морі, у порівнянні з тим попитом, який існує на доступне житло в Україні. Попри те, що сама ідея програми є дуже важливою.Про це заявив Голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

23 тисячі виданих кредитів за «єОселею» з 2022 року — це крапля в морі, у порівнянні з тим попитом, який існує на доступне житло в Україні.

Гетманцев про проблеми з житлом

«У нас до великої війни більше мільйона сімей було без квартир, тобто потребували власного житла. Зараз до цього додалося ще майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. А ще є наші біженці за кордоном, які втратили житло вдома, але хотіли б повернутися на батьківщину.

«єОселя» не здатна відповісти на такий масштабний виклик. Так само державний бюджет навіть теоретично не може профінансувати більше трильйона гривень, які потрібні на фінансування програми, що забезпечить доступним житлом мільйон українських сімей.

Саме тому потрібна масштабна програма доступної іпотеки, із залученням банківського кредитування, фондового ринку та коштів міжнародних партнерів", — підсумував він.

Статистика «єОселя»

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів єОселя українці отримали 275 нових кредитів на суму 618 млн грн.

Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою єОселя 951 українець, які отримали пільгових іпотек на суму майже 2 млрд грн.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 88, місті Києві — 55, у Івано-Франківській області — 13.

За типом нерухомості: 109 українця отримали кредит на житло першого продажу, з яких 166 об'єктів — на стадії будівництва. Ще 58 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
dfgtgtgggg
dfgtgtgggg
10 лютого 2026, 11:25
#
Як голівудське кіно
https://uakino.best/filmy/genre-action/86-prati-karibskogo-morya-skrinya-mercya.html
+
+15
dvded .
dvded .
10 лютого 2026, 11:54
#
Гетьманцев пытается играть в отдельную политическую фигуру, но там такой антирейтинг, это не смешно.
+
+15
bosyak
bosyak
10 лютого 2026, 12:57
#
Вважаю що держава взагалі не має використовувати бюджетні кошти на таки програми як еоселя, 5−7-9 та інші. Всі громадяни рівні, то чому комусь держава має забезпечувати «доступне житло», а комусь ні за рахунок податків всіх. Соціальне житло — так (без права викупу/приватизації). Власне житло то проблема/відповідальність людини, не держави.
+
0
Smerch747
Smerch747
10 лютого 2026, 13:18
#
Роздавайте всім бажаючим, гроші можна надрукувати скільки захочете.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
