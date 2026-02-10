Гетманцев про видані кредити «єОселя»: Це крапля в морі, у порівнянні з попитом на доступне житло

23 тисячі виданих кредитів за «єОселею» з 2022 року — це крапля в морі, у порівнянні з тим попитом, який існує на доступне житло в Україні. Попри те, що сама ідея програми є дуже важливою.Про це заявив Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Гетманцев про проблеми з житлом

«У нас до великої війни більше мільйона сімей було без квартир, тобто потребували власного житла. Зараз до цього додалося ще майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. А ще є наші біженці за кордоном, які втратили житло вдома, але хотіли б повернутися на батьківщину.

«єОселя» не здатна відповісти на такий масштабний виклик. Так само державний бюджет навіть теоретично не може профінансувати більше трильйона гривень, які потрібні на фінансування програми, що забезпечить доступним житлом мільйон українських сімей.

Саме тому потрібна масштабна програма доступної іпотеки, із залученням банківського кредитування, фондового ринку та коштів міжнародних партнерів", — підсумував він.

Статистика «єОселя»

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів єОселя українці отримали 275 нових кредитів на суму 618 млн грн.

Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою єОселя 951 українець, які отримали пільгових іпотек на суму майже 2 млрд грн.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 88, місті Києві — 55, у Івано-Франківській області — 13.

За типом нерухомості: 109 українця отримали кредит на житло першого продажу, з яких 166 об'єктів — на стадії будівництва. Ще 58 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.