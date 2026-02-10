Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 8:00

Реєстрація транспортних засобів для іноземців: що важливо знати

Реєстрація транспортних засобів громадянами іноземних країн в Україні здійснюється на загальних підставах — за умови, якщо вони перебувають на території України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання або посвідку на постійне проживання. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Реєстрація транспортних засобів громадянами іноземних країн в Україні здійснюється на загальних підставах — за умови, якщо вони перебувають на території України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання або посвідку на постійне проживання.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зареєструвати авто

Процедура проводиться у сервісних центрах МВС і не має окремого «спеціального» порядку лише через іноземне громадянство власника. Цей порядок не застосовується до персоналу та членів сімей персоналу дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні.

Якщо йдеться про перереєстрацію транспортного засобу (наприклад, у разі купівлі-продажу), процедура відбувається у звичайному порядку. Сторони укладають договір купівлі-продажу, після чого власник подає до сервісного центру МВС:

  • посвідку на тимчасове або постійне проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Жодних додаткових умов лише через статус іноземця не передбачено.

У разі ввезення транспортного засобу з-за кордону процедура реєстрації включає кілька обов’язкових етапів, як і для громадян України:

  • митне оформлення (розмитнення);
  • сертифікацію транспортного засобу;
  • експертне дослідження (для ввезеного з-за кордону вживаного транспорту).

Після проходження цих етапів транспортний засіб реєструється в установленому порядку

Які документи потрібні

Для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами іноземцю необхідно подати до ТСЦ МВС:

  • документ, що підтверджує законність перебування в Україні (посвідку на тимчасове або постійне проживання);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • сертифікат відповідності;
  • документи, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу (договір купівлі-продажу, у разі придбання у завода-виробника — акт приймання-передачі);
  • квитанція про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (тільки для легкових автомобілів);
  • квитанцію, що засвідчує оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
  • митні документи (вантажно-митна декларація, посвідчення митниці — для автомобілів іноземного виробництва);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане іноземною країною (для автомобілів ввезених з-за кордону);
  • висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (у разі ввезення вживаного авто з-за кордону).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Klimo
Klimo
10 лютого 2026, 9:14
#
А где тут новость? Всегда так было…
