Реєстрація транспортних засобів громадянами іноземних країн в Україні здійснюється на загальних підставах — за умови, якщо вони перебувають на території України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання або посвідку на постійне проживання. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.
Реєстрація транспортних засобів для іноземців: що важливо знати
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як зареєструвати авто
Процедура проводиться у сервісних центрах МВС і не має окремого «спеціального» порядку лише через іноземне громадянство власника. Цей порядок не застосовується до персоналу та членів сімей персоналу дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні.
Якщо йдеться про перереєстрацію транспортного засобу (наприклад, у разі купівлі-продажу), процедура відбувається у звичайному порядку. Сторони укладають договір купівлі-продажу, після чого власник подає до сервісного центру МВС:
- посвідку на тимчасове або постійне проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Жодних додаткових умов лише через статус іноземця не передбачено.
У разі ввезення транспортного засобу з-за кордону процедура реєстрації включає кілька обов’язкових етапів, як і для громадян України:
- митне оформлення (розмитнення);
- сертифікацію транспортного засобу;
- експертне дослідження (для ввезеного з-за кордону вживаного транспорту).
Після проходження цих етапів транспортний засіб реєструється в установленому порядку
Які документи потрібні
Для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами іноземцю необхідно подати до ТСЦ МВС:
- документ, що підтверджує законність перебування в Україні (посвідку на тимчасове або постійне проживання);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- сертифікат відповідності;
- документи, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу (договір купівлі-продажу, у разі придбання у завода-виробника — акт приймання-передачі);
- квитанція про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (тільки для легкових автомобілів);
- квитанцію, що засвідчує оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
- митні документи (вантажно-митна декларація, посвідчення митниці — для автомобілів іноземного виробництва);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане іноземною країною (для автомобілів ввезених з-за кордону);
- висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (у разі ввезення вживаного авто з-за кордону).
Коментарі - 1