Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від
9 лютого 2026, 18:10
З 4 лютого змінюються підстави для проведення позапланових перевірок
Що дозволяє постанова
З урахуванням внесених змін дозволено проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), що здійснюються:
- за рішенням суду;
- за заявою суб'єкта господарювання, поданою до відповідного органу державного нагляду (контролю), про здійснення заходу за його ініціативою;
- з метою перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами попередніх заходів державного нагляду (контролю).
Також до Постанови № 303 внесено низку інших змін і доповнень, які набули чинності з 4 лютого 2026 року.
Джерело: Мінфін
