З 4 лютого змінюються підстави для проведення позапланових перевірок

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 13.03.2022 № 303, деталізувавши перелік дозволених планових і позапланових перевірок у період воєнного стану та уточнивши повноваження контролюючих органів. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Що дозволяє постанова

З урахуванням внесених змін дозволено проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), що здійснюються:

за рішенням суду;

за заявою суб'єкта господарювання, поданою до відповідного органу державного нагляду (контролю), про здійснення заходу за його ініціативою;

з метою перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами попередніх заходів державного нагляду (контролю).

Також до Постанови № 303 внесено низку інших змін і доповнень, які набули чинності з 4 лютого 2026 року.