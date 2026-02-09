Visa утримує лідерство у світі серед платіжних систем, але Азія дихає в спину

У 2025 році ландшафт світових фінансових транзакцій продовжує стрімко змінюватися. Американська платіжна система Visa зберігає лідерство за кількістю транзакцій, проте розрив із конкурентами з країн, що розвиваються, скорочується рекордними темпами. Індійська система UPI та китайська UnionPay вже впритул наблизилися до гегемона.

Розстановка сил у 2025 році

Згідно з оприлюдненою інфографікою, топ-3 платіжних систем світу за кількістю транзакцій виглядає так:

Visa — беззаперечний лідер із показником 250−260 млрд транзакцій на рік.

UPI (Індія) — національна гордість Індії посіла друге місце з результатом 220−230 млрд операцій.

China UnionPay — китайський гігант замикає трійку лідерів із близько 220 млрд транзакцій.

Далі у рейтингу розташувалися Mastercard (~200 млрд), Alipay (~150−200 млрд) та WeChat Pay (~150−180 млрд). Варто відзначити й бразильську систему миттєвих платежів Pix, яка посіла сьоме місце з показником 40−50 млрд транзакцій, випередивши таких глобальних гравців, як PayPal та Apple Pay.

Технологічний прорив Азії та Латинської Америки

Особливу увагу привертає успіх локальних систем миттєвих платежів. Індійська UPI (Unified Payments Interface) демонструє феноменальні темпи зростання, фактично ставши головним конкурентом карткових систем. Якщо Visa та Mastercard будували свою інфраструктуру десятиліттями, то UPI вдалося досягти співмірних обсягів менш ніж за 10 років завдяки державній підтримці та простоті використання через смартфони.