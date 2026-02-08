Multi від Мінфін
8 лютого 2026, 9:01

НБУ покарав банк та 14 фінкомпаній у січні: результати перевірок фінмоніторингу

Національний банк України підбив підсумки нагляду у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства за перший місяць 2026 року. За результатами перевірок до одного банку та 14 небанківських установ було застосовано заходи впливу — від письмових застережень до значних штрафів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ покарав банк та 14 фінкомпаній у січні: результати перевірок фінмоніторингу
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільші штрафи та порушення

Найсуворіше покарання отримала ТОВ «ФК «Топ1», яку оштрафували на 595 000 грн. Перелік претензій регулятора до компанії виявився чималим:

  • Робота з PEP: порушення процедур отримання дозволу керівництва на обслуговування політично значущих осіб та їхніх родин.
  • Неналежна перевірка: помилки в ідентифікації клієнтів та застосуванні ризик-орієнтованого підходу.
  • Проблеми зі звітністю: подання недостовірних документів на запит НБУ та порушення правил статистичної звітності.
  • Внутрішні документи: процедури компанії були недостатніми для ефективного управління ризиками відмивання доходів.

Також грошові стягнення накладено на:

  • ПТ «Ломбард оскар» — штраф 51 000 грн за несвоєчасне подання звітності з питань ПВК/ФТ.
  • ТОВ «ФК «Аксіома» — штраф 17 000 грн за суттєві помилки у звітності про валютні операції.

Заходи впливу щодо банківського сектору

Єдиним банком у списку порушників січня став Скай Банк. Фінустанова отримала письмове застереження. Причина — несвоєчасне подання НБУ додаткової інформації, яка може бути пов’язана з фінансуванням тероризму, колабораційною діяльністю або державною зрадою. Йдеться також про затримку даних щодо замороження активів осіб, пов'язаних з агресією проти України.

Письмові застереження за звіти

Ще 11 установ отримали письмові застереження переважно за одну й ту саму помилку — несвоєчасне подання звітності. Серед них:

  • Страхові та фінансові компанії: АТ «СГ «ТАС», ТОВ «СБ «Інспейс», ТОВ «ОН ТІМЕ іншур».
  • Ломбарди та ФК: ТОВ «Міський ломбард», ТОВ «ФК «Акцент фінанс», ТОВ «ФК «Фінмар» та інші.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
