Національний банк України підбив підсумки нагляду у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства за перший місяць 2026 року. За результатами перевірок до одного банку та 14 небанківських установ було застосовано заходи впливу — від письмових застережень до значних штрафів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
8 лютого 2026, 9:01
НБУ покарав банк та 14 фінкомпаній у січні: результати перевірок фінмоніторингу
Найбільші штрафи та порушення
Найсуворіше покарання отримала ТОВ «ФК «Топ1», яку оштрафували на 595 000 грн. Перелік претензій регулятора до компанії виявився чималим:
- Робота з PEP: порушення процедур отримання дозволу керівництва на обслуговування політично значущих осіб та їхніх родин.
- Неналежна перевірка: помилки в ідентифікації клієнтів та застосуванні ризик-орієнтованого підходу.
- Проблеми зі звітністю: подання недостовірних документів на запит НБУ та порушення правил статистичної звітності.
- Внутрішні документи: процедури компанії були недостатніми для ефективного управління ризиками відмивання доходів.
Також грошові стягнення накладено на:
- ПТ «Ломбард оскар» — штраф 51 000 грн за несвоєчасне подання звітності з питань ПВК/ФТ.
- ТОВ «ФК «Аксіома» — штраф 17 000 грн за суттєві помилки у звітності про валютні операції.
Заходи впливу щодо банківського сектору
Єдиним банком у списку порушників січня став Скай Банк. Фінустанова отримала письмове застереження. Причина — несвоєчасне подання НБУ додаткової інформації, яка може бути пов’язана з фінансуванням тероризму, колабораційною діяльністю або державною зрадою. Йдеться також про затримку даних щодо замороження активів осіб, пов'язаних з агресією проти України.
Письмові застереження за звіти
Ще 11 установ отримали письмові застереження переважно за одну й ту саму помилку — несвоєчасне подання звітності. Серед них:
- Страхові та фінансові компанії: АТ «СГ «ТАС», ТОВ «СБ «Інспейс», ТОВ «ОН ТІМЕ іншур».
- Ломбарди та ФК: ТОВ «Міський ломбард», ТОВ «ФК «Акцент фінанс», ТОВ «ФК «Фінмар» та інші.
