НБУ покарав банк та 14 фінкомпаній у січні: результати перевірок фінмоніторингу

Національний банк України підбив підсумки нагляду у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства за перший місяць 2026 року. За результатами перевірок до одного банку та 14 небанківських установ було застосовано заходи впливу — від письмових застережень до значних штрафів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Найбільші штрафи та порушення

Найсуворіше покарання отримала ТОВ «ФК «Топ1», яку оштрафували на 595 000 грн. Перелік претензій регулятора до компанії виявився чималим:

Робота з PEP: порушення процедур отримання дозволу керівництва на обслуговування політично значущих осіб та їхніх родин.

Неналежна перевірка: помилки в ідентифікації клієнтів та застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Проблеми зі звітністю: подання недостовірних документів на запит НБУ та порушення правил статистичної звітності.

Внутрішні документи: процедури компанії були недостатніми для ефективного управління ризиками відмивання доходів.

Також грошові стягнення накладено на:

ПТ «Ломбард оскар» — штраф 51 000 грн за несвоєчасне подання звітності з питань ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Аксіома» — штраф 17 000 грн за суттєві помилки у звітності про валютні операції.

Заходи впливу щодо банківського сектору

Єдиним банком у списку порушників січня став Скай Банк. Фінустанова отримала письмове застереження. Причина — несвоєчасне подання НБУ додаткової інформації, яка може бути пов’язана з фінансуванням тероризму, колабораційною діяльністю або державною зрадою. Йдеться також про затримку даних щодо замороження активів осіб, пов'язаних з агресією проти України.

Письмові застереження за звіти

Ще 11 установ отримали письмові застереження переважно за одну й ту саму помилку — несвоєчасне подання звітності. Серед них: