Терміни ідентифікації пенсіонерів продовжать до 1 липня 2026 року: виплати поновлять автоматично

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2026, 15:06

Терміни ідентифікації пенсіонерів продовжать до 1 липня 2026 року: виплати поновлять автоматично

Верховна Рада України готує рішення про продовження термінів фізичної ідентифікації для всіх категорій пенсіонерів. Окрім цього, планується автоматичне поновлення виплат з 1 січня 2026 року для тих осіб, кому нарахування було припинено раніше.

Терміни ідентифікації пенсіонерів продовжать до 1 липня 2026 року: виплати поновлять автоматично
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому виникла необхідність змін?

Через масове припинення виплат пенсіонерам (зокрема ВПО), які не встигли пройти перевірку до кінця 2025 року, сервісні центри Пенсійного фонду зіткнулися з критичним навантаженням.

Рада планує перенести дедлайн ідентифікації на 1 липня 2026 року, щоб розвантажити систему та повернути кошти громадянам. 9 лютого 2026 року відбудуться екстрені слухання у профільному Комітеті для фіналізації цих рішень та аналізу помилок верифікації.

Як поновити виплати вже зараз?

У Мінсоцполітики наголошують, що навантаження на ПФУ — тимчасове, і радять користуватися дистанційними способами, щоб уникнути черг:

  • Онлайн: за допомогою «Дія.Підпису» на порталі або в застосунку ПФУ.
  • Відеозв'язок: через процедуру відеоідентифікації з працівником фонду.
  • Особисто: у відділенні ПФУ або в уповноваженому банку.
  • За кордоном: через посвідчення факту, що особа є живою, у дипломатичній установі.

Читайте також: В Україні планують запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат

Якщо ви перебуваєте за кордоном або на окупованих територіях, повідомити про неотримання виплат від держави-агресора можна кількома способами:

  • через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;
  • під час проходження відеоідентифікації;
  • особисто у відділенні ПФУ;
  • поштовим відправленням документів — у разі перебування за кордоном.

Порада для пенсіонерів

Щоб не стояти в чергах, ПФУ рекомендує використовувати попередній запис на прийом через електронний кабінет або телефонну гарячу лінію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
7 лютого 2026, 15:21
#
Які причини переносити? Часу мало було? Чи потрібно на це ще більше грошей витратити?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами