Терміни ідентифікації пенсіонерів продовжать до 1 липня 2026 року: виплати поновлять автоматично

Верховна Рада України готує рішення про продовження термінів фізичної ідентифікації для всіх категорій пенсіонерів. Окрім цього, планується автоматичне поновлення виплат з 1 січня 2026 року для тих осіб, кому нарахування було припинено раніше.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому виникла необхідність змін?

Через масове припинення виплат пенсіонерам (зокрема ВПО), які не встигли пройти перевірку до кінця 2025 року, сервісні центри Пенсійного фонду зіткнулися з критичним навантаженням.

Рада планує перенести дедлайн ідентифікації на 1 липня 2026 року, щоб розвантажити систему та повернути кошти громадянам. 9 лютого 2026 року відбудуться екстрені слухання у профільному Комітеті для фіналізації цих рішень та аналізу помилок верифікації.

Як поновити виплати вже зараз?

У Мінсоцполітики наголошують, що навантаження на ПФУ — тимчасове, і радять користуватися дистанційними способами, щоб уникнути черг:

Онлайн: за допомогою «Дія.Підпису» на порталі або в застосунку ПФУ.

Відеозв'язок: через процедуру відеоідентифікації з працівником фонду.

Особисто: у відділенні ПФУ або в уповноваженому банку.

За кордоном: через посвідчення факту, що особа є живою, у дипломатичній установі.

Читайте також: В Україні планують запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат

Якщо ви перебуваєте за кордоном або на окупованих територіях, повідомити про неотримання виплат від держави-агресора можна кількома способами:

через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;

під час проходження відеоідентифікації;

особисто у відділенні ПФУ;

поштовим відправленням документів — у разі перебування за кордоном.

Порада для пенсіонерів

Щоб не стояти в чергах, ПФУ рекомендує використовувати попередній запис на прийом через електронний кабінет або телефонну гарячу лінію.