В Україні планують запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 лютого 2026, 14:05

В Україні планують запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат

Міністерство цифрової трансформації готує масштабну реформу соціальної сфери. Головна мета — перевести призначення пенсій та державної допомоги у «проактивний» формат. Це означає, що виплати нараховуватимуться автоматично на основі даних із державних реєстрів, без необхідності збирати довідки чи відвідувати держустанови. Про деталі майбутніх оновлень розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв'ю УНІАН.

В Україні планують запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пенсія в один клік після дня народження

Зараз оформлення пенсії — це складний процес, що вимагає підтвердження стажу, пошуків в архівах та особистих візитів до Пенсійного фонду. Мінцифра пропонує докорінно змінити цю логіку:

  • Автоматичний запуск. Система сама бачитиме, коли людина досягає пенсійного віку.
  • Мінімальна взаємодія. Наступного дня після дня народження громадянину залишиться лише обрати в застосунку банківську картку для виплат.
  • Право на оскарження. Якщо людина не погодиться з розрахованою сумою, вона зможе оскаржити рішення в загальному порядку.

Підтримка вразливих категорій

Особливу увагу приділять цифровізації послуг для людей з інвалідністю та родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

«Зараз люди мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє переконання, такого не має бути. Через реєстри ми й так бачимо: чи працює людина, чи має вона статус особи з інвалідністю. Якщо допомога належить за законом — вона має призначатися автоматично», — наголосила Валерія Коваль.

Майбутнє соціальної сфери: Push-сповіщення замість черг

У перспективі взаємодія з державою виглядатиме так: людина отримує на телефон push-сповіщення з готовою пропозицією виплати. Все, що потрібно зробити — натиснути «погодитися» та вказати рахунок.

Коли чекати на зміни?

Незважаючи на чітку концепцію, конкретні терміни запуску послуг наразі не називаються. У Мінцифрі зазначають, що це стратегічні плани відомства, над реалізацією яких триває робота.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 лютого 2026, 15:24
#
Свежо придание, но верится с трудом!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами