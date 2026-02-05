В Україні планують запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат

Міністерство цифрової трансформації готує масштабну реформу соціальної сфери. Головна мета — перевести призначення пенсій та державної допомоги у «проактивний» формат. Це означає, що виплати нараховуватимуться автоматично на основі даних із державних реєстрів, без необхідності збирати довідки чи відвідувати держустанови. Про деталі майбутніх оновлень розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв'ю УНІАН.

Пенсія в один клік після дня народження

Зараз оформлення пенсії — це складний процес, що вимагає підтвердження стажу, пошуків в архівах та особистих візитів до Пенсійного фонду. Мінцифра пропонує докорінно змінити цю логіку:

Автоматичний запуск. Система сама бачитиме, коли людина досягає пенсійного віку.

Мінімальна взаємодія. Наступного дня після дня народження громадянину залишиться лише обрати в застосунку банківську картку для виплат.

Право на оскарження. Якщо людина не погодиться з розрахованою сумою, вона зможе оскаржити рішення в загальному порядку.

Підтримка вразливих категорій

Особливу увагу приділять цифровізації послуг для людей з інвалідністю та родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

«Зараз люди мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє переконання, такого не має бути. Через реєстри ми й так бачимо: чи працює людина, чи має вона статус особи з інвалідністю. Якщо допомога належить за законом — вона має призначатися автоматично», — наголосила Валерія Коваль.

Майбутнє соціальної сфери: Push-сповіщення замість черг

У перспективі взаємодія з державою виглядатиме так: людина отримує на телефон push-сповіщення з готовою пропозицією виплати. Все, що потрібно зробити — натиснути «погодитися» та вказати рахунок.

Коли чекати на зміни?

Незважаючи на чітку концепцію, конкретні терміни запуску послуг наразі не називаються. У Мінцифрі зазначають, що це стратегічні плани відомства, над реалізацією яких триває робота.