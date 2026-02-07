Підсумки банківського сектору за 2025 рік: лідери прибутків та аутсайдери

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2026, 12:15

Підсумки банківського сектору за 2025 рік: лідери прибутків та аутсайдери

Національний банк України оприлюднив фінансові результати діяльності банків за минулий рік. Попри загальну стійкість системи, 2025 рік став періодом значного перерозподілу прибутків між державними, приватними та іноземними гравцями. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підсумки банківського сектору за 2025 рік: лідери прибутків та аутсайдери

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Топ-5 найприбутковіших банків України

Державні банки продовжують утримувати домінуючі позиції, хоча лідер ринку продемонстрував зниження показників.

  • Приватбанк — 29,1 млрд грн. Попри статус абсолютного чемпіона (забезпечив 22,9% прибутку всієї системи), його чистий результат просів на 27,6% порівняно з минулим роком.
  • Ощадбанк — 16,63 млрд грн. Банк продемонстрував вражаючий ривок, збільшивши прибуток удвічі.
  • Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн. Став найуспішнішим банком з іноземним капіталом, покращивши результат у 2,5 раза.
  • Універсал Банк (monobank) — 10,33 млрд грн. Також зріс у 2,5 раза, закріпившись серед лідерів ритейлу.
  • Укрексімбанк — 8,86 млрд грн. Показав найбільш стрімку динаміку в п'ятірці, збільшивши прибуток у понад три рази.

Успіхи другої десятки

Другу п’ятірку сформували чотири банки з іноземним капіталом та один з українським:

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками 2025 року ще сім банків:

Збиткові банки: хто опинився в мінусі?

Загалом рік завершили зі збитками 7 із 60 фінустанов. Найгірші показники продемонстрували:

  • державний ПІН Банк — рекордний збиток у 63,19 млн грн.
  • Кристал Банк — втратив 32,78 млн грн, хоча минулий рік завершував із прибутком.
  • Банк «Український капітал» — зафіксував мінус у 17,7 млн грн.

Окремо варто відзначити появу нового гравця — ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк» (наступник неплатоспроможного РВС Банку), який завершив 2025 рік зі збитком у 3,34 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 лютого 2026, 16:26
#
«Успехи второй десятки»

А может все-таки «успехи второй пятёрки»,
ведь по тексту разговор идёт сначала о первых
пяти банках, затем ещё о пяти банках,
а потом дополнительно ещё о семи,
так что десятка никак не получается,
особенно, на фоне первой пятёрки банков.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами