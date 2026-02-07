Підсумки банківського сектору за 2025 рік: лідери прибутків та аутсайдери

Національний банк України оприлюднив фінансові результати діяльності банків за минулий рік. Попри загальну стійкість системи, 2025 рік став періодом значного перерозподілу прибутків між державними, приватними та іноземними гравцями. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Топ-5 найприбутковіших банків України

Державні банки продовжують утримувати домінуючі позиції, хоча лідер ринку продемонстрував зниження показників.

Приватбанк — 29,1 млрд грн. Попри статус абсолютного чемпіона (забезпечив 22,9% прибутку всієї системи), його чистий результат просів на 27,6% порівняно з минулим роком.

Ощадбанк — 16,63 млрд грн. Банк продемонстрував вражаючий ривок, збільшивши прибуток удвічі.

Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн. Став найуспішнішим банком з іноземним капіталом, покращивши результат у 2,5 раза.

Універсал Банк (monobank) — 10,33 млрд грн. Також зріс у 2,5 раза, закріпившись серед лідерів ритейлу.

Укрексімбанк — 8,86 млрд грн. Показав найбільш стрімку динаміку в п'ятірці, збільшивши прибуток у понад три рази.

Успіхи другої десятки

Другу п’ятірку сформували чотири банки з іноземним капіталом та один з українським:

ПУМБ — 8,05 млрд грн (приріст більш ніж удвічі до 2024 року),

Укрсиббанк — 5,80 млрд грн (+43,4%),

ОТП Банк — 5,45 млрд грн (+32,3%),

Креді Агріколь Банк — 5,19 млрд грн (+26,9%),

Укргазбанк — 4,87 млрд грн (+42,5%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками 2025 року ще сім банків:

Сітібанк — 4,49 млрд грн (+33,9%),

державний Сенс Банк — 3,22 млрд грн (+82,5%),

банк «Південний» — 2,94 млрд грн (+75,6%),

А-Банк — 1,8 млрд грн (приріст більш ніж удвічі),

Кредобанк — 1,61 млрд грн (+72,0%),

ПроКредит Банк — 1,29 (+44,3%),

Таскомбанк — 1,08 млрд грн (приріст у 3,5 раза).

Збиткові банки: хто опинився в мінусі?

Загалом рік завершили зі збитками 7 із 60 фінустанов. Найгірші показники продемонстрували:

державний ПІН Банк — рекордний збиток у 63,19 млн грн.

Кристал Банк — втратив 32,78 млн грн, хоча минулий рік завершував із прибутком.

Банк «Український капітал» — зафіксував мінус у 17,7 млн грн.

Окремо варто відзначити появу нового гравця — ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк» (наступник неплатоспроможного РВС Банку), який завершив 2025 рік зі збитком у 3,34 млн грн.