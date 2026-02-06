Курс валют у п'ятницю: євро в банках у покупці подешевшало на 10 копійок

У п'ятницю, 6 лютого, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро у покупці подорожчало на 2 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,90−43,40 грн. Євро купують за 50,60 грн., а продають за 51,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,20, євро — 51,10−51,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,13−43,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,87−50,89 грн/євро.

