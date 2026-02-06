Січень 2026 року став продуктивним для ринку імпортованих авто: український автопарк поповнили 17 тисяч вживаних легковиків. Це на 22% перевищує показники минулого року, повідомляє асоціація «Укравтопром».
6 лютого 2026, 9:35
У січні українці завезли на 22% більше вживаних авто: топ-10 моделей
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зміна пріоритетів: бензин замість електрики
Цього року структура ринку помітно змінилася. Популярність бензинових двигунів різко зросла, тоді як частка електромобілів скоротилася майже вдвічі.
Розподіл за типом палива у січні:
- Бензинові: 57% (рік тому було 46,6%)
- Дизельні: 22% (рік тому було 24,4%)
- Електромобілі: 11% (рік тому було 20,5%)
- Гібриди: 7% (рік тому було 4,5%)
- Авто з ГБО: 3% (рік тому було 4)
Середній вік ввезених авто залишився незмінним — 10 років.
ТОП-10 моделей «секонд-хенду»
Німецький автопром продовжує утримувати лідерство, займаючи перші три позиції рейтингу.
- Volkswagen Golf — 899 од.
- Volkswagen Tiguan — 633 од.
- Audi Q5 — 617 од.
- Skoda Octavia — 613 од.
- Nissan Rogue — 584 од.
- Renault Megane — 548 од.
- Volkswagen Passat — 434 од.
- Nissan Qashqai — 374 од.
- Ford Escape — 349 од.
- Audi A4 — 316 од.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі