До закриття міжбанку в четвер, 5 лютого, курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та продажу, євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
5 лютого 2026, 17:31
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 5 лютого
|
Закриття 5 лютого
|
Зміни
|
43,09/43,12
|
43,13/43,16
|
4/4
|
50,85/50,87
|
50,89/50,90
|
4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,90−43,40 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,16−43,20, євро — 51,08−51,20 грн.
