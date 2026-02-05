Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
5 лютого 2026, 13:28

Bitget зафіксувала зростання на 45,5% серед провідних криптобірж у 2025 році

Вікторія, Сейшельські Острови, 5 лютого 2026 року —Bitget, найбільша у світі універсальна біржа, зафіксувала зростання обсягу торгів на 45,5% у річному вимірі та посіла 6-те місце за часткою світового ринку серед централізованих криптовалютних бірж за підсумками 2025 року, згідно з останнім звітом CoinGecko Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume.

Звіт CoinGecko, який є одним із найбільш авторитетних галузевих бенчмарків, ранжує біржі за річним обсягом торгів і їхньою часткою в глобальному ландшафті централізованих криптобірж. Частка Bitget у 6,4% станом на кінець 2025 року свідчить про суттєвий імпульс зростання, зумовлений інноваційною продуктовою лінійкою. Впевнені позиції Bitget у цьому незалежному дослідженні підкреслюють розширення присутності біржі та її конкурентні переваги на ринку торгівлі цифровими активами.

«Ми пишаємося тим, що стабільне зростання Bitget відображене у звіті CoinGecko», — зазначила Грейсі Чен, генеральна директорка Bitget. «Довіра, яку нам надала спільнота, ґрунтується на безпеці, яку ми вибудовували роками. Одна з найбільших часток ринку в криптоіндустрії означає, що ми створюємо масштабовані рішення, і з UEX ми бачимо, як це реалізується на практиці».

Протягом минулого року Bitget прискорила перехід до моделі універсальної біржі, розширивши діяльність за межі виключно крипторинку в напрямку мультиактивної торгівлі. Це включало бета-запуск Bitget TradFi, який дозволив користувачам торгувати сировинними товарами, індексами, валютами (FX) та металами, зокрема золотом, паралельно з криптодеривативами. Також було розширено лінійку токенізованих ф’ючерсів на акції, які продемонстрували високий попит у періоди глобальних звітних сезонів компаній. Ці доповнення підсилили ключові переваги Bitget — ліквідність на спотовому та деривативному ринках — і дали трейдерам змогу реагувати на макроекономічні події, не залишаючи криптонативне середовище.

Звіт CoinGecko розміщує результати Bitget у контексті ширшої тенденції: користувачі дедалі частіше віддають перевагу платформам, що поєднують глибину ринку, гнучкість і стійкість. У міру того як торгова активність охоплює криптоактиви, макроекономічні інструменти та on-chain-продукти, біржі, здатні підтримувати таку конвергенцію, привертають дедалі більшу увагу ринку. У 2026 році Bitget продовжує розвивати траєкторію зростання завдяки розширеній продуктовій лінійці, вдосконаленій торговій інфраструктурі та постійним інвестиціям у довіру спільноти й надійність платформи.

Джерело: Мінфін
