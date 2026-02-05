Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 13:24

Перша угода з нульовим ризиком у Bitget TradFi

Bitget, найбільша універсальна біржа, запускає ексклюзивну акцію з нульовим ризиком для нових користувачів. Вона дозволяє ознайомитися з можливостями криптовалют і традиційних фінансів без хвилювань щодо втрат — прибуток залишається у вас, а Bitget покриває можливі збитки.

Почніть роботу з Bitget TradFi у 3 прості кроки:

Крок 1. Створіть рахунок MT5

Крок 2. Переказуйте кошти на рахунок TradFi

Крок 3. Розмістіть ордер TradFi

Умови та положення

  1. Натисніть кнопку вище, щоб зареєструватися в акції. При цьому система автоматично отримає ваш ідентифікатор користувача (UID). Якщо ви не натиснете кнопку, ви не матимете права на отримання винагород.
  2. Акція доступна лише для користувачів із країн СНД та України. Лише користувачі, які пройшли верифікацію особи, зможуть отримати винагороди.
  3. Винагороди буде розподілено протягом семи робочих днів після завершення акції. Якщо користувач бере участь у кількох акціях Bitget зі схожими правилами та має право на отримання більш цінної винагороди в іншій акції, буде виплачено лише більш цінну винагороду.
  4. Винагороди буде зараховано на відповідний рахунок активів зареєстрованого UID.
  5. Bitget залишає за собою право дискваліфікувати користувачів, викритих у вош-трейдингу, неправомірній реєстрації великої кількості акаунтів, угодах у власних інтересах, а також угодах із ознаками маніпулювання ринком.
  6. Користувачі, які беруть участь з однієї й тієї ж IP-адреси, будуть дискваліфіковані.
  7. Bitget залишає за собою право остаточного тлумачення Умов, зокрема внесення змін, коригування або скасування акції без попереднього повідомлення. У разі виникнення запитань звертайтеся до нас.
