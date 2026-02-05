Bitget, найбільша універсальна біржа, запускає ексклюзивну акцію з нульовим ризиком для нових користувачів. Вона дозволяє ознайомитися з можливостями криптовалют і традиційних фінансів без хвилювань щодо втрат — прибуток залишається у вас, а Bitget покриває можливі збитки.
5 лютого 2026, 13:24
Перша угода з нульовим ризиком у Bitget TradFi
Почніть роботу з Bitget TradFi у 3 прості кроки:
Крок 1. Створіть рахунок MT5
Крок 2. Переказуйте кошти на рахунок TradFi
Крок 3. Розмістіть ордер TradFi
Умови та положення
- Натисніть кнопку вище, щоб зареєструватися в акції. При цьому система автоматично отримає ваш ідентифікатор користувача (UID). Якщо ви не натиснете кнопку, ви не матимете права на отримання винагород.
- Акція доступна лише для користувачів із країн СНД та України. Лише користувачі, які пройшли верифікацію особи, зможуть отримати винагороди.
- Винагороди буде розподілено протягом семи робочих днів після завершення акції. Якщо користувач бере участь у кількох акціях Bitget зі схожими правилами та має право на отримання більш цінної винагороди в іншій акції, буде виплачено лише більш цінну винагороду.
- Винагороди буде зараховано на відповідний рахунок активів зареєстрованого UID.
- Bitget залишає за собою право дискваліфікувати користувачів, викритих у вош-трейдингу, неправомірній реєстрації великої кількості акаунтів, угодах у власних інтересах, а також угодах із ознаками маніпулювання ринком.
- Користувачі, які беруть участь з однієї й тієї ж IP-адреси, будуть дискваліфіковані.
- Bitget залишає за собою право остаточного тлумачення Умов, зокрема внесення змін, коригування або скасування акції без попереднього повідомлення. У разі виникнення запитань звертайтеся до нас.
Джерело: Мінфін
