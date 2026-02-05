Перша угода з нульовим ризиком у Bitget TradFi

Bitget, найбільша універсальна біржа, запускає ексклюзивну акцію з нульовим ризиком для нових користувачів. Вона дозволяє ознайомитися з можливостями криптовалют і традиційних фінансів без хвилювань щодо втрат — прибуток залишається у вас, а Bitget покриває можливі збитки.