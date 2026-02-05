Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 12:10

Ангілья: як крихітний острів на Карибах заробляє мільйони на ШІ-революції

Ангілья — крихітний острів на 15 тисяч людей, який примудрився стати Кремнієвою долиною без кремнію. А точніше — долиною доменів. Вся справа у його доменній зоні .ai, яка через збіг стала співзвучною ШІ-революції. Скільки острову вдається заробляти на продажі доменів, розповів колишній президент Київстар Петро Чернишов

Ангілья — крихітний острів на 15 тисяч людей, який примудрився стати Кремнієвою долиною без кремнію.

Колись Ангілья вже заробила на дурощах світу. У 1967 році її змусили ввійти у федерацію з сусідами — Сент-Кіттсом і Невісом і стати більш незалежною. Ангільці сказали «дякуємо, але ні» і підняли повстання… за повернення британського колоніального статусу.

Ідея спрацювала: вони надрукували марки з написом Free Anguilla, колекціонери з Лондона почали їх скуповувати, і на цьому острів фактично оплатив свою контрреволюцію філателією.

Минуло пів століття, і тепер вони зробили той самий трюк, тільки в цифровому форматі.

Сьогодні острів живе з того, що кожного разу, коли черговий стартапер у Сан-Франциско вирішує, що він геній, і реєструє «something.ai», Ангілья потирає руки. Вони не шукають незалежності — вони просто монетизували абревіатуру. Мораль проста: щоб розбагатіти, не треба нафти чи газу. Іноді вистачає двох літер і доброго вайфаю.

Я на своєму експертному дивані думав, що Ангілья вже витиснула з нейромереж усе можливе, але ці хлопці під пальмами виявилися хитрішими за будь-який АІ.

Станом на січень 2026 року кількість сайтів у зоні домену .ai офіційно перевалила за 1 мільйон. Тільки за минулий рік ці дві літери принесли острову приблизно $70 млн чистого прибутку.

Для розуміння масштабу: якщо у 2023 році ці дві літери принесли острову $32 млн (що тоді було 22% всього бюджету), то за 2025 рік вони отримали вже понад $70 мільйонів чистого прибутку. А в 2026-му планують витрусити з OpenAI, Anthropic та інших АІ-гігантів уже $96 мільйона — це приблизно 40% від бюджету країни.

Тобто OpenAI, Anthropic та купа інших стартаперів у Сан-Франциско тепер фактично оплачують місцеві школи та світло на вулицях Ангільї. І беруть гроші в інвесторів — лише для того, щоб пересічному ангільцю жилося добре!

Але мій особистий фаворит — це аукціони. Якщо ви думали, що платити за каву 100 гривень — це дорого, то як вам домен you.ai, який купили за $700 тис. Сімсот тисяч баксів за назву сайту! В Ангільї за ці гроші можна купити не один бамбуковий диван і довічний запас льоду для коктейлів.

Цікаво, що 90% власників доменів слухняно платять по $140 кожні два роки, щоб просто не втратити свій «шматочок інтелекту». Поки світ божеволіє на нейромережах, 15 тисяч людей на острові просто потирають руки.

Ангілья — це живий доказ того, що капіталізм — штука кумедна. Поки стартапери в Каліфорнії спалюють мільярди інвесторів, намагаючись навчити машину думати, ангільці просто монетизували їхній понтовий домен і розширюють аеропорт для приватних джетів.

Автор:
Чернишов Петро
підриємець, екс-президент Київстар Чернишов Петро
Джерело: Мінфін
