Про що буде FinYear 2026? Розкриваємо теми головного івенту про інновації у банківській сфері

Бізнеси, ФОПи, банки щороку зіштовхуються з нововведеннями, змінами в законодавстві, перевірками та іншими викликами. Як на них реагувати, що не можна випускати з уваги та до чого готуватися в осяжному майбутньому? Відповіді на ці та багато інших питань будуть шукати учасники FinYear 2026 вже 20 лютого.

Конференція відбудеться офлайн у Києві. Захід збере разом усіх, хто дотичний до інновацій у банківській сфері та на чию роботу вони впливають. Спікерами виступлять аналітики, профільні експерти, представники НБУ, а також українських банків та бізнесів. Всі вони зберуться разом, щоб поспілкуватися наживо та зрозуміти, як працювати з викликами 2026 року. Гості заходу зможуть доєднатися до обговорень, поспілкуватися з лідерами думок та розширити коло знайомств під час розмов віч-на-віч у зоні нетворкінгу.

Теми FinYear 2026

Спікери готують як соло-виступи, так і доєднаються до жвавих дискусій на актуальні теми. Остаточний перелік експертів стане відомим трішки пізніше, а поки розкажемо, які теми готує FinYear 2026.

Серед питань, які розкриють теми конференції, будуть такі:

Як бізнесам зростати в умовах нових правил?

Як масштабувати фінансування малого та середнього бізнесу у 2026 році?

Що слід знати про Open banking і платіжні інновації у 2026 році?

Як фінансовій компанії підготуватися до перевірки регулятора?

Як налагодити партнерство бізнесів та банків?

Також готуються дискусії, до яких одночасно доєднають по декілька спікерів. Темами цьогоріч будуть:

Фінансовий ринок 2026: правила гри, довіра та гроші. Як масштабувати фінансування економіки

ШІ у фінсекторі 2026: де він реально заробляє у фінпослугах

Вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредит/платежі для МСБ через екосистеми

Як потрапити на FinYear 2026?

Важливо: відвідування FinYear 2026 можливе лише офлайн. Для «ранніх пташок» діють вигідні знижки на квитки. Придбати їх можна за посиланням. Поспішіть, адже вартість невдовзі зросте.