Про що буде FinYear 2026? Розкриваємо теми головного івенту про інновації у банківській сфері

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 лютого 2026, 13:09

Про що буде FinYear 2026? Розкриваємо теми головного івенту про інновації у банківській сфері

Бізнеси, ФОПи, банки щороку зіштовхуються з нововведеннями, змінами в законодавстві, перевірками та іншими викликами. Як на них реагувати, що не можна випускати з уваги та до чого готуватися в осяжному майбутньому? Відповіді на ці та багато інших питань будуть шукати учасники FinYear 2026 вже 20 лютого.

Бізнеси, ФОПи, банки щороку зіштовхуються з нововведеннями, змінами в законодавстві, перевірками та іншими викликами.

Конференція відбудеться офлайн у Києві. Захід збере разом усіх, хто дотичний до інновацій у банківській сфері та на чию роботу вони впливають. Спікерами виступлять аналітики, профільні експерти, представники НБУ, а також українських банків та бізнесів. Всі вони зберуться разом, щоб поспілкуватися наживо та зрозуміти, як працювати з викликами 2026 року. Гості заходу зможуть доєднатися до обговорень, поспілкуватися з лідерами думок та розширити коло знайомств під час розмов віч-на-віч у зоні нетворкінгу.

Теми FinYear 2026

Спікери готують як соло-виступи, так і доєднаються до жвавих дискусій на актуальні теми. Остаточний перелік експертів стане відомим трішки пізніше, а поки розкажемо, які теми готує FinYear 2026.

Серед питань, які розкриють теми конференції, будуть такі:

  • Як бізнесам зростати в умовах нових правил?
  • Як масштабувати фінансування малого та середнього бізнесу у 2026 році?
  • Що слід знати про Open banking і платіжні інновації у 2026 році?
  • Як фінансовій компанії підготуватися до перевірки регулятора?
  • Як налагодити партнерство бізнесів та банків?

Також готуються дискусії, до яких одночасно доєднають по декілька спікерів. Темами цьогоріч будуть:

  • Фінансовий ринок 2026: правила гри, довіра та гроші. Як масштабувати фінансування економіки
  • ШІ у фінсекторі 2026: де він реально заробляє у фінпослугах
  • Вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредит/платежі для МСБ через екосистеми

Як потрапити на FinYear 2026?

Важливо: відвідування FinYear 2026 можливе лише офлайн. Для «ранніх пташок» діють вигідні знижки на квитки. Придбати їх можна за посиланням. Поспішіть, адже вартість невдовзі зросте.

Гості заходу зможуть послухати презентації спікерів наживо та поставити їм питання. Приємним бонусом є можливість долучитися до нетворкінгу з близько 300 учасниками івенту за чашкою кави чи келихом ігристого. Захід триватиме з 09:00 до 18:00 20 лютого у Києві. Локацію організатори повідомлять напередодні заходу безпосередньо власниками квитків.

Партнером заходу виступає Monto — компанія, яка надає швидку фінансову допомогу онлайн, роблячи кредитування простим та зрозуміли. Клієнти отримують миттєве рішення та доступ до коштів у кілька кліків. Навіть тоді, коли інші вже відмовили.

Також захід підтримує компанія ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями.

Долучайтеся до FinYear 2026, щоб провести день у колі однодумців, обговорити актуальні виклики та окреслити подальші кроки для масштабування свого бізнесу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
5 лютого 2026, 13:55
#
«Будь-ласка люди, залишайтеся вдома.Це зараз найбезпечніше місце. Війська рф гатять лише по інфраструктурним об'єктам.Цивільне населення не є їхньою ціллю.» о.василевська-смаглюк. (СН)

«Я дякую Портнову за його внесок в відновлення справедливості в Україні». Ольга Василевська-Смаглюк
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами