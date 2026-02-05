Бізнеси, ФОПи, банки щороку зіштовхуються з нововведеннями, змінами в законодавстві, перевірками та іншими викликами. Як на них реагувати, що не можна випускати з уваги та до чого готуватися в осяжному майбутньому? Відповіді на ці та багато інших питань будуть шукати учасники FinYear 2026 вже 20 лютого.
Про що буде FinYear 2026? Розкриваємо теми головного івенту про інновації у банківській сфері
Конференція відбудеться офлайн у Києві. Захід збере разом усіх, хто дотичний до інновацій у банківській сфері та на чию роботу вони впливають. Спікерами виступлять аналітики, профільні експерти, представники НБУ, а також українських банків та бізнесів. Всі вони зберуться разом, щоб поспілкуватися наживо та зрозуміти, як працювати з викликами 2026 року. Гості заходу зможуть доєднатися до обговорень, поспілкуватися з лідерами думок та розширити коло знайомств під час розмов віч-на-віч у зоні нетворкінгу.
Теми FinYear 2026
Спікери готують як соло-виступи, так і доєднаються до жвавих дискусій на актуальні теми. Остаточний перелік експертів стане відомим трішки пізніше, а поки розкажемо, які теми готує FinYear 2026.
Серед питань, які розкриють теми конференції, будуть такі:
- Як бізнесам зростати в умовах нових правил?
- Як масштабувати фінансування малого та середнього бізнесу у 2026 році?
- Що слід знати про Open banking і платіжні інновації у 2026 році?
- Як фінансовій компанії підготуватися до перевірки регулятора?
- Як налагодити партнерство бізнесів та банків?
Також готуються дискусії, до яких одночасно доєднають по декілька спікерів. Темами цьогоріч будуть:
- Фінансовий ринок 2026: правила гри, довіра та гроші. Як масштабувати фінансування економіки
- ШІ у фінсекторі 2026: де він реально заробляє у фінпослугах
- Вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредит/платежі для МСБ через екосистеми
Як потрапити на FinYear 2026?
Важливо: відвідування FinYear 2026 можливе лише офлайн. Для «ранніх пташок» діють вигідні знижки на квитки. Придбати їх можна за посиланням. Поспішіть, адже вартість невдовзі зросте.
Гості заходу зможуть послухати презентації спікерів наживо та поставити їм питання. Приємним бонусом є можливість долучитися до нетворкінгу з близько 300 учасниками івенту за чашкою кави чи келихом ігристого. Захід триватиме з 09:00 до 18:00 20 лютого у Києві. Локацію організатори повідомлять напередодні заходу безпосередньо власниками квитків.
Партнером заходу виступає Monto — компанія, яка надає швидку фінансову допомогу онлайн, роблячи кредитування простим та зрозуміли. Клієнти отримують миттєве рішення та доступ до коштів у кілька кліків. Навіть тоді, коли інші вже відмовили.
Також захід підтримує компанія ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями.
Долучайтеся до FinYear 2026, щоб провести день у колі однодумців, обговорити актуальні виклики та окреслити подальші кроки для масштабування свого бізнесу.
