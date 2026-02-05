Курс валют у четвер: долар у банках подешевшав на 10 копійок

У четвер, 5 лютого, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу подорожчало на 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,90−43,40 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,47 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,20, євро — 51,09−51,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,09−43,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,85−50,87 грн/євро.

