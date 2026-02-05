«Дія.Підпис» по-новому: NFC стає обов’язковим для створення електронного підпису

Команда застосунку «Дія» анонсувала оновлення процесу створення та використання «Дія.Підпису». Головна зміна спрямована на посилення безпеки та надійності цифрової ідентифікації.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме новий процес активації?

Після релізу оновлення створити підпис можна буде лише за наявності фізичного біометричного документа та смартфона з функцією NFC.

Покрокова інструкція:

Перейдіть у Меню → «Дія.Підпис» → Активувати «Дія.Підпис».

Відскануйте номер свого документа (ID-картка, закордонний паспорт або біометрична посвідка).

Прикладіть документ до задньої панелі телефону для зчитування даних через NFC.

Підтвердіть особу за допомогою фотоперевірки.

Вигадайте та введіть новий 6-значний код (раніше код складався з 5 цифр).

Що зміниться для діючих користувачів?

Старі підписи працюють: Якщо у вас уже активовано «Дія.Підпис», він залишається дійсним до закінчення терміну дії.

Якщо ви захочете перестворити підпис або термін старого вийде, вам доведеться проходити процедуру вже за новими правилами (через NFC).

Важливі обмеження

Нова процедура вимагає наявності:

Фізичного документа: ID-картки, закордонного паспорта або посвідки на проживання (біометричних).

NFC-модуля у смартфоні.

Якщо ваш телефон не підтримує технологію NFC або у вас немає на руках фізичного біометричного документа, скористатися сервісом після оновлення не вдасться.

Мета змін — зробити «Дія.Підпис» ще більш захищеним від зловмисників, оскільки зчитування чіпа з документа є найвищим стандартом верифікації особи.