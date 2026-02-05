Махінації з POS-терміналами на 13 мільйонів: Кіберполіція викрила групу «підприємців»-шахраїв

Національна поліція України припинила діяльність організованого злочинного угруповання, яке протягом 2023−2024 років грабувало банківські установи через систему еквайрингу. Зловмисники викрали понад 13 млн грн, використовуючи прогалини в автоматичній обробці транзакцій. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Схема «фіктивного повернення»

Зловмисники розробили схему, що базувалася на маніпуляціях із POS-терміналами.

Учасники групи реєстрували фіктивні ФОПи на підставних осіб («дропів») і отримували в банках термінали для безготівкових розрахунків. Вони проводили оплату за неіснуючі товари, а потім ініціювали операцію «повернення коштів».

Через особливості банківських протоколів повернення грошей клієнту відбувалося коштом банку ще до фактичного списання з рахунку «продавця». Таким чином банк компенсував кошти, які фактично викрадалися.

Відмивання через крипту

Надалі викрадені гроші зловмисники легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.

Обшуки та покарання

До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців (реєстратор ФОПів, вербувальник «дропів» та фахівець із криптообміну). Правоохоронці провели понад 30 обшуків, під час яких вилучили:

30 мобільних телефонів та 15 ноутбуків;

десятки банківських карток;

близько $30 000 готівкою.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190) та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.