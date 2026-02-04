До закриття міжбанку в середу, 4 лютого, курс долара знизився на 18 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 29 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.
4 лютого 2026, 17:30
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 4 лютого
|
Закриття 4 лютого
|
Зміни
|
43,27/43,30
|
43,09/43,12
|
18/18
|
51,20/51,21
|
50,91/50,94
|
29/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,49 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,16−43,20, євро — 51,13−51,30 грн.
Джерело: Мінфін
