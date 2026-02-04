Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 18:54

В інтернеті запустили платформу RentAHuman, де ШІ наймають людей для фізичної роботи

Ринок праці вступає в еру «зворотної економіки»: тепер не люди використовують ШІ як інструмент, а автономні агенти наймають людей як фізичних виконавців. Розробник протоколів Uma та Across, відомий під ніком Alex, запустив сервіс RentAHuman — маркетплейс, де ШІ-агенти можуть оплачувати послуги людей для виконання завдань у реальному світі. Про це пише ForkLog.

Ринок праці вступає в еру «зворотної економіки»: тепер не люди використовують ШІ як інструмент, а автономні агенти наймають людей як фізичних виконавців.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює «Uber для роботів»

Концепція платформи, яку розробник іронічно називає «м'ясним шаром для ШІ» (meat layer for AI), проста: алгоритми не мають фізичного тіла, тому їм потрібні посередники для взаємодії з матеріальним світом.

  • Механіка: Користувачі створюють профіль, вказують навички, додають фото та встановлюють погодинну ставку. Для розрахунків використовується Ethereum-гаманець.
  • Завдання: Спектр послуг варіюється від підписання паперових документів та фотографування об'єктів до фізичної присутності на зустрічах або покупок у магазинах.
  • Аудиторія: На платформі вже зареєструвалося понад 40 000 людей та 46 автономних агентів. Серед користувачів помічені як модель OnlyFans, так і CEO технологічного стартапу.

Інтеграція для розробників агентів реалізована через протокол MCP (Model Context Protocol), що дозволяє найняти людину одним програмним викликом.

Проблеми «вайб-кодингу» та безпека

Платформа була створена за допомогою трендового методу «вайб-кодингу» (vibe coding) — написання коду переважно силами ШІ-моделей (у цьому випадку — Claude) на основі промптів природною мовою.

Швидкість розробки зіграла злий жарт із безпекою. Одразу після запуску сайт зазнав технічних збоїв. Було виявлено критичну вразливість, що дозволяла зловмисникам видавати себе за інших користувачів. Роботу відновили лише за кілька годин.

Читайте також: В інтернеті запустили соцмережу Moltbook виключно для штучного інтелекту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
