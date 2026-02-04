Приват24 виходить за межі банкінгу: клієнтам доступне підключення мобільного зв’язку

Користувачі Приват24 відтепер можуть підключитися до послуг зв’язку всіх провідних українських мобільних операторів Kyivstar, Vodafone та lifecell за декілька хвилин, оформивши eSIM прямо у застосунку. Про це йдеться у повідомленні банку.

Що це дасть клієнтам

Послуга Приватбанку з продажу цифрових SIM-карт мобільних операторів дозволить залишатися на зв'язку в будь якій ситуації, наприклад пошкодження чи недоступності придбання фізичної SIM-карти.

Щоб придбати цифрову SIM-карту треба переконатися, що ваш телефон підтримує технологію eSIM та зробити лише кілька кроків:

Перейти у сервіс eSIM;

Вибрати оператора та доступний тариф;

Оплатити карткою та отримати QR-код на електронну пошту щоб активувати eSIM на смартфоні.

Що таке eSIM

eSIM (embedded SIM) — це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична, але вбудована безпосередньо в пристрій і активується програмно — без потреби вставляти картку в слот.

Вона не потребує окремого фізичного слоту в смартфоні, що дозволяє використовувати до 5 eSIM одночасно, поєднувати фізичну SIM із цифровою, а також забезпечує додатковий рівень безпеки: у разі втрати телефону SIM-карту не можна витягнути чи підмінити.