Курс валют у середу: долар та євро в банках подорожчали

У середу, 4 лютого, на готівковому ринку середній курс долара додав 12 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,50 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,25, євро — 51,15−51,31 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,27−43,30 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,20−51,21 грн/євро.

