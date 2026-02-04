Традиційні двигуни поступово втрачають частку на ринку нових легковиків

Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 60%. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Які авто популярні

Найпопулярнішими в Україні знову стали бензинові моделі, їм належить 34% продажів нових авто у січні, торік було 39%. Частка гібридних авто дещо зменшилася — з майже 25% до 23,5%.

Також 23,5% охопили дизельні авто, проти 21% у січні 2025 р. З 15% до близько 19% зросла частка електричних авто. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами