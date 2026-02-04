Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 60%. Про це повідомляє Укравтопром.
4 лютого 2026, 9:56
Традиційні двигуни поступово втрачають частку на ринку нових легковиків
Які авто популярні
Найпопулярнішими в Україні знову стали бензинові моделі, їм належить 34% продажів нових авто у січні, торік було 39%. Частка гібридних авто дещо зменшилася — з майже 25% до 23,5%.
Також 23,5% охопили дизельні авто, проти 21% у січні 2025 р. З 15% до близько 19% зросла частка електричних авто. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами
- Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;
- Гібридні — TOYOTA RAV-4;
- Дизельні — RENAULT Duster;
- Електро — BYD Leopard 3;
- Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.
