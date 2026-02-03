До закриття міжбанку у вівторок, 3 лютого, курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та продажу.
3 лютого 2026, 17:38
Долар та євро подорожчали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 3 лютого
|
Закриття 3 лютого
|
Зміни
|
43,08/43,11
|
43,27/43,30
|
19/19
|
50,91/50,93
|
51,03/51,05
|
12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,82−43,40 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,34 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,25, євро — 51,15−51,30 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі