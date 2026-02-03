Прірва у доходах: де в Європі платять найбільше та як змінилися мінімальні зарплати у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2026, 12:17

Прірва у доходах: де в Європі платять найбільше та як змінилися мінімальні зарплати у 2026 році

Європейський ринок праці залишається полем контрастів: розрив між найбагатшими та найбіднішими країнами ЄС за рівнем оплати праці сягає чотирикратного розміру. Станом на початок 2026 року близько 12,8 мільйона працівників у Євросоюзі отримують мінімальну зарплату, проте її купівельна спроможність кардинально різниться залежно від регіону. Про це повідомляє видання Euronews 3 лютого.

Європейський ринок праці залишається полем контрастів: розрив між найбагатшими та найбіднішими країнами ЄС за рівнем оплати праці сягає чотирикратного розміру.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери та аутсайдери рейтингу

Діапазон мінімальних зарплат у країнах ЄС коливається від €620 у Болгарії до €2 704 у Люксембурзі. Якщо ж враховувати країни-кандидати на вступ до ЄС, то найнижчий показник фіксується в Україні (€173) та Молдові (€319).

До елітного клубу країн, де мінімальна оплата праці перевищує €2 000, увійшли п'ять держав:

  • Люксембург — €2 704;
  • Ірландія — €2 391;
  • Німеччина — €2 343;
  • Нідерланди — €2 295;
  • Бельгія — €2 112.

Франція з показником €1 823 та Іспанія (€1 381) очолюють групу «середняків», до якої також входять Словенія, Польща та Греція. Водночас у 15 з 29 проаналізованих країн (членів ЄС та кандидатів) мінімальна зарплата не дотягує до €1 000.

Реальна вартість грошей: паритет купівельної спроможності

Номінальні цифри не завжди відображають реальний рівень життя, оскільки ціни на товари та послуги у країнах суттєво відрізняються. Коли аналітики перерахували зарплати за стандартом купівельної спроможності (PPS — умовна одиниця, що вирівнює цінові різниці), картина змінилася.

За цим показником розрив між країнами значно звужується. Найбільшим «переможцем» перерахунку стала Румунія, яка піднялася з 20-го на 12-те місце в рейтингу завдяки низьким внутрішнім цінам. Покращили свої позиції також Туреччина та Сербія. Натомість Чехія та Естонія виявилися «лузерами» цього порівняння: високі ціни всередині цих країн «з'їдають» номінальну зарплату, через що обидві держави втратили по 8 позицій у рейтингу реального добробуту.

Замороження доходів

Попри інфляційні виклики, третина працівників на мінімальній ставці не отримали підвищення з липня 2025 року по січень 2026 року. Зарплати залишилися на попередньому рівні у Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії. Найбільше зростання (понад 11%) за цей період зафіксували у Болгарії, Угорщині та Словаччині.

Варто зазначити, що у таких країнах як Італія, Австрія, Швеція, Данія та Фінляндія поняття законодавчо встановленої мінімальної зарплати взагалі відсутнє — там оплата регулюється колективними договорами профспілок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 лютого 2026, 12:24
#
«рехформи», «рехформи»… до нас прийшли «рехформи»!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами