В ОАЕ токенізують алмази на $280 млн за участю Ripple

Billiton Diamond та провідний постачальник токенізації Ctrl Alt сьогодні оголосили про значний крок для алмазної та цифрової індустрії, в результаті якого було токенізовано понад 1 мільярд дирхамів ОАЕ ($280 мільйонів) сертифікованих полірованих діамантів, що зберігаються в ОАЕ, йдеться в повідомленні компанії.

Чому це важливо

Ця ініціатива знаменує собою значний крок у токенізації сировинних товарів, спрямований на розширення доступу до інвестицій в алмази через інфраструктуру інституційного рівня на базі блокчейну.

Що відомо

Billiton Diamond, визнаний лідер на аукціонах необроблених алмазів зі своєю унікальною моделлю аукціону Vickrey, розробленою для забезпечення прозорості цін та ефективного постачання, стимулює дослідження нових, інноваційних моделей продажу токенізованих полірованих алмазів на наступних етапах ініціативи.

В рамках співпраці Ctrl Alt забезпечить комплексну токенізацію полірованих алмазів на суму понад 1 мільярд дирхамів ОАЕ від затверджених партнерів Billiton, спираючись на початковий завершений етап токенізації.

Цей крок ставить Billiton на передову інновацій в інвестиціях в алмази, а Ctrl Alt — як лідера в токенізації сировинних товарів. Токенізовані активи будуть захищені за допомогою технології зберігання корпоративного рівня Ripple.