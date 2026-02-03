Tether випустила відкриту ОС для майнінгу біткоїна, HYPE оновив історичний максимум: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Новий «захисний актив»: токен HYPE оновив історичний максимум попри падіння біткоїна

Поки головні криптовалюти світу втрачають у ціні, нативний токен децентралізованої платформи Hyperliquid (HYPE) демонструє аномальне зростання. Актив став настільки стійким, що аналітики почали порівнювати його з акціями стабільних фармацевтичних компаній, які інвестори обирають під час криз.

HYPE за останні 24 години зріс на понад 21%. При чому вчора актив за день зріс на понад 40%. На момент написання новини ціна токена становить $37,3.

Основним драйвером зростання став запуск ініціативи HIP-3. Це оновлення відкрило нові можливості для великих гравців: тепер на платформі можна створювати торгові пари не лише для крипти, а й для акцій та золота. Головна умова — стейкінг (заморожування) 500 000 HYPE, що створює величезний попит на токен і вимиває його з вільного продажу.

Аналітик CoinDesk Омкар Годбоул зазначає, що HYPE став своєрідною «захисною ставкою». Інвестори переливають туди капітал, щоб перечекати «ведмежий» тренд на основному ринку.

Проте експерт попереджає про ризики:

Статус безпечної гавані може бути тимчасовим.

Якщо загальний обвал крипторинку посилиться, торгова активність на всіх майданчиках неминуче впаде.

У разі панічного розпродажу зростання HYPE може різко зупинитися.

Tether випустила відкриту операційну систему для майнінгу біткоїна

Компанія Tether офіційно представила MiningOS (MOS) — модульну операційну систему з відкритим вихідним кодом, призначену для видобутку біткоїна. Розробка покликана покласти край домінуванню закритих пропрієтарних програм у сфері майнінгу.

Гендиректор Tether Паоло Ардоіно описує MOS як універсальну платформу, здатну адаптуватися під будь-які масштаби: від поодиноких домашніх ферм до гігантських промислових дата-центрів, розкиданих по всьому світу.

Ключові особливості системи:

P2P-технології: MOS побудована на протоколах Holepunch, що дозволяє системі працювати напряму, без потреби у централізованих серверах чи сторонніх сервісах.

Відкритий код: ПЗ розповсюджується під ліцензією Apache 2.0. Це означає, що будь-хто може вільно використовувати, змінювати та навіть перепродавати код без обмежень.

Незалежність: Tether прагне усунути «прив'язку» майнерів до конкретних вендорів обладнання, які часто приховують механіку роботи свого ПЗ.

У Tether підкреслюють, що індустрія майнінгу занадто довго залежала від «чорних скриньок» — закритих систем, які обмежували конкуренцію.

«MiningOS змінює правила гри. Жодних закритих кодів, жодної прив'язки до постачальників, жодних обмежень», — заявили в компанії.

Про плани створити таку ОС компанія заявляла ще у 2023 році. Головна мета — знизити поріг входу в індустрію, дозволивши новачкам конкурувати з гігантами без необхідності купувати дороге стороннє програмне забезпечення.

Інвестори тікають у кеш: криптофонди втратили $1,7 млрд за тиждень

На ринку цифрових активів посилюється песимізм. Згідно зі свіжим звітом CoinShares, інвестиційні продукти на базі криптовалют фіксують відтік капіталу другий тиждень поспіль. За останні сім днів інвестори вивели $1,7 млрд.

Ситуація виглядає тривожною і в ширшому контексті: з початку 2026 року чистий баланс надходжень став від'ємним (мінус $1 млрд), а загальний обсяг активів під управлінням (AuM) впав на $73 млрд порівняно з піковими показниками жовтня 2025 року.

Аналітики виділяють три головні фактори, що змушують інвесторів забирати гроші:

Кадрові зміни у ФРС: Призначення нового очільника Федеральної резервної системи США, який є прихильником жорсткої монетарної політики (високих відсоткових ставок).

Тиск «китів»: Великі гравці почали масові продажі, орієнтуючись на завершення чергового чотирирічного циклу ринку.

Геополітика: Загальна нестабільність у світі змушує капітал шукати безпечніші гавані.

Найбільше «скидають» крипту в США — звідти пішло $1,65 млрд. Також відтоки зафіксовані в Канаді та Швеції, тоді як Німеччина та Швейцарія показали символічне зростання.

Як змінилися позиції активів:

Bitcoin: Втратив найбільше — $1,32 млрд.

Ethereum: Відтік склав $308 млн.

Altcoins: Навіть колишні фаворити, XRP та Solana, опинилися в мінусі (втратили $43,7 млн та $31,7 млн відповідно).

Попри загальний обвал, деякі інструменти залишилися в «зеленій зоні»:

Шорт на біткоїн: Інвестори активно ставлять на подальше падіння ціни (+$14,5 млн).

Токенізовані метали: Попит на «хайпові» продукти, пов'язані з цифровим золотом та іншими металами, зріс на $15,5 млн.

Ринок перебуває у фазі глибокої корекції. Інвестори переглядають свої стратегії, віддаючи перевагу захисним активам або ставкам на зниження курсу.

Міст CrossCurve зламали на $3 млн через критичну вразливість

Кросчейн-протокол CrossCurve, створений за підтримки засновника Curve Finance, став жертвою хакерської атаки. 1 лютого розробники підтвердили факт зламу та закликали користувачів негайно припинити будь-яку взаємодію з платформою.

За даними аналітиків Arkham Intelligence, зловмисникам вдалося спустошити пули проєкту майже до нуля, вивівши активи на суму близько $3 млн.

Фахівці з кібербезпеки з Defimon Alerts з'ясували, що хакери виявили «дірку» в смартконтракті ReceiverAxelar.

Зловмисники використали функцію expressExecute, надсилаючи підроблені повідомлення між мережами. Це дозволило їм обійти систему валідації та розблокувати токени в основному контракті PortalV2 без належного дозволу.

CrossCurve (раніше відомий як EYWA Protocol) тривалий час просував ідею «Consensus Bridge». Розробники стверджували, що їхня система розподіляє ризики між кількома протоколами (Axelar, LayerZero та власними оракулами), через що ймовірність зламу нібито була «близькою до нуля».

Проте реальність показала, що навіть за умови використання кількох протоколів, помилка в одному внутрішньому смартконтракті може стати фатально.

Проєкт залучив $7 млн інвестицій, а одним із головних бекерів був особисто засновник Curve Finance Майкл Єгоров.

Команда Curve Finance вже відреагувала на подію, порадивши користувачам терміново перевірити свої позиції та розглянути можливість відкликання голосів із пулів, пов’язаних із EYWA.