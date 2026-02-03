У вівторок, 3 лютого, на готівковому ринку середній курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.
3 лютого 2026, 10:31
Курс валют у вівторок: долар продовжує дорожчати в банках, євро дешевшає
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі не змінився, а у продажу додав 2 копійки. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,80−43,30 грн. Євро купують за 50,62 грн, а продають за 51,35 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,08−43,17, євро — 51,09−51,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,08−43,11 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,91−50,93 грн/євро.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1