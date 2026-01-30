Курс долара США зріс на 5 копійок під час міжбанківських торгів у п'ятницю 30 січня. Водночас євро трохи подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
30 січня 2026, 17:48
Курс валют: долар на міжбанку зріс, а євро подешевшало
|
Відкриття 30 січня
|
Закриття 30 січня
|
Зміни
|
42,77/42,80
|
42,82/42,85
|
5/5
|
51,08/51,09
|
50,98/51,00
|
10/9
Офіційний курс: долар — 42,81 грн, євро — 51,02 грн.
Середній курс у банках: 42,60−43,10 грн/долар, 50,85−51,50 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,00−43,50, євро — 51,30−51,50 грн.
Джерело: Мінфін
