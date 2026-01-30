НБУ знизив офіційний курс євро на 22 копійки після нового рекорду

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 2 лютого. Курси долара та євро знизилися.

На понеділок НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,81 грн, що на 3 копійки менше, ніж у п'ятницю (42,84 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Нацбанк встановив курс євро на понеділок на рівні 51,02 грн. Європейська валюта подешевшала на 22 копійки у порівнянні з п'ятницею, 30 січня, коли був встановлений новий максимум на рівні 51,24 грн.

