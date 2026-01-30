Multi від Мінфін
30 січня 2026, 15:07

16 % ринку XAUT у Bybit: як токенізоване золото б’є історичні максимуми

Bybit, друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, оголосила, що стала централізованою біржею № 1 зі спотової торгівлі Tether Gold (XAUT). Згідно з даними CoinGecko, на Bybit припадає приблизно 15,75% загального торгового обсягу XAUT на централізованих платформах.

Bybit, друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, оголосила, що стала централізованою біржею № 1 зі спотової торгівлі Tether Gold (XAUT).

Зростання активності з XAUT збіглося з досягненням токеном нових історичних максимумів на рівні близько $5 500 — це майже відповідає прориву спотової ціни на золото вище $5 000. Ціни на золото зросли на тлі посилення макроекономічної невизначеності, стійких інфляційних ризиків, геополітичної напруженості та триваючих закупівель золота центральними банками. Усі ці чинники зміцнили роль золота як глобального інструмента хеджування та засобу збереження вартості.

«У 2025 році спотова ціна на золото зросла більш ніж на 64% — це найбільше річне зростання з 1979 року, — зазначає Хан Тан, головний ринковий аналітик Bybit Learn. — Поки макроекономічне середовище залишається сприятливим, а центральні банки та інвестори в ETF продовжують закупівлі, золото, ймовірно, без зусиль досягне нових історичних максимумів у 2026 році».

У міру зростання інтересу до токенів, забезпечених золотом, Bybit стала ключовим майданчиком для забезпечення ліквідності та формування ціни XAUT. Торгова активність залишається високою у вихідні дні та в періоди, коли традиційні товарні ринки закриті. Глибина ліквідності біржі зробила її центральним хабом для трейдерів, які прагнуть отримати або скоригувати доступ до золота в режимі реального часу — незалежно від традиційного розкладу ринків.

Обсяги торгів XAUT на Bybit відображають ширший зсув у підходах учасників ринку до поточного бичачого циклу. Все більше трейдерів звертаються до токенізованих реальних активів (RWA), зокрема токенів, забезпечених золотом, щоб збалансувати волатильність у портфелях цифрових активів, зберігаючи при цьому швидкість, доступність і глобальне охоплення криптовалютних ринків.

«Відродження золота відображається в блокчейні через XAUT, і трейдери обирають Bybit як основний майданчик для торгівлі, — зазначає Емілі Бао, керівниця спотового напрямку Bybit. — Ми зосередилися на створенні максимальної ліквідності та найнадійнішого доступу до ринку, забезпечуючи ефективне виконання угод у той час, коли токенізоване золото стає ключовим макроактивом на криптовалютних ринках».

Широкий набір продуктів Bybit дозволяє трейдерам отримувати вигоду з динаміки XAUT за допомогою різноманітних стратегій. Платформа пропонує спотову торгівлю, маржинальну торгівлю з плечем до 10x та торгівлю деривативами з плечем до 50x. Трейдери можуть вносити XAUT через кілька блокчейнів, включно з Solana, Ethereum, Mantle, Monad і TON. Біржа також підтримує автоматизовані стратегії, такі як DCA (усереднення доларової вартості) / регулярні покупки та Grid-боти, а також інструменти для ончейн-торгівлі та фармінгу доходності. Це надає користувачам гнучкі можливості для участі в зростанні цін на золото.

Оскільки ринок токенізованого золота продовжує розширюватися, Bybit залишається відданою забезпеченню високої ліквідності, цілодобового доступу до торгівлі (24/7) та ринкової інфраструктури інституційного рівня. Це зміцнює її позиції як провідної централізованої біржі для торгівлі XAUT у межах поточного бичачого ралі, зумовленого зростанням цін на золото.

Про Bybit

Bybit — друга найбільша у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом із більш ніж 80 мільйонами користувачів. Bybit була заснована у 2018 році, і з того часу біржа змінює погляд на відкритість у децентралізованому світі, а також створює більш просту, відкриту та рівну екосистему для всіх. Bybit підтримує стратегічне партнерство з провідними Web3-протоколами, щоб забезпечити надійну інфраструктуру та стимулювати он-інновації. Bybit відома своїми безпечними кастодіальними послугами, різноманітними маркетплейсами, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача і передовими інструментами блокчейна. Це дозволяє долати розрив між TradFi та DeFi, та допомагати розробникам, авторам та ентузіастам розкривати весь потенціал Web3. Відкрийте майбутнє децентралізованих грошей на Bybit.com.

