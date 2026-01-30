Юань йде на рекорд: китайська валюта демонструє найтриваліше зростання за 13 років

Китайський юань продовжує впевнене ралі, яке може стати найдовшим тижневим переможним циклом за останнє десятиліття. Напередодні Місячного Нового року попит на національну валюту Китаю стрімко зростає, що штовхає її курс до нових максимумів. Про це повідомляє Bloomberg.

Десять тижнів зростання

Юань готується закрити десятий тиждень поспіль у плюсі відносно долара. Це найтриваліша серія зміцнення валюти з 2013 року. На материковому ринку юань стабільно тримається на позначці близько 6,95 за долар.

Аналітики Maybank та Crédit Agricole не виключають, що до початку святкових канікул у лютому курс може протестувати рівень 6,90.

Чому юань дорожчає саме зараз?

Головним драйвером виступає сезонний фактор та макроекономічні очікування:

Святкові виплати: Перед Місячним Новим роком китайські компанії масово конвертують доларову виручку в юані, щоб виплатити річні бонуси співробітникам та профінансувати святкові витрати.

Тиск США: Міністерство фінансів США у четвер назвало юань «суттєво недооціненим» і закликало Пекін дозволити курсу зміцнюватися швидше та впорядкованіше.

Дедоларизація: Зростання інтересу до внутрішніх акцій Китаю та глобальний тренд на зниження залежності від долара також підтримують юань.

Позиція Пекіна

Попри очевидну силу валюти, Народний банк Китаю (НБК) діє обережно. Надто міцний юань може зашкодити конкурентоспроможності китайського експорту.

З кінця листопада регулятор встановлював щоденний довідковий курс дещо слабшим, ніж очікував ринок, намагаючись уповільнити темпи зростання.

Експерти банку HSBC зазначають, що влада Китаю, ймовірно, підтримує ідею зміцнення юаня, але прагне, щоб цей процес був поступовим і не викликав шоків на ринку.

«Ми очікуємо, що висхідний тренд юаня збережеться до канікул, проте після свят активність на торгах природним чином знизиться, що може стабілізувати курс», — зазначає Пол Макел, керівник відділу валютних досліджень HSBC.