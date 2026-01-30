Курс валют у п'ятницю: долар та євро в банках продовжують дешевшати

У п'ятницю, 30 січня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,50−43,10 грн. Євро купують за 50,85 грн, а продають за 51,57 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,00−43,10, євро — 51,25−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,77−42,80 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,07−51,09 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту