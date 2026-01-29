Toyota знову №1: японський автогігант встановив світовий рекорд продажів у 2025 році

Японська корпорація Toyota Motor шостий рік поспіль утримує звання найбільшого автовиробника світу. У четвер, 29 січня, компанія офіційно оголосила про продаж рекордних 11,3 млн автомобілів за підсумками 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

Рекордні показники та відрив від конкурентів

Світові продажі групи (включно з брендами Toyota, Lexus, Daihatsu та Hino) зросли на 4,6% порівняно з минулим роком. Це дозволило японцям ще сильніше відірватися від свого головного конкурента — німецького концерну Volkswagen Group.

Для порівняння:

Toyota: 11,3 млн авто (+4,6%);

Volkswagen: трохи менше ніж 9 млн авто (-0.5%). Німецький автогігант наразі зосереджений на скороченні витрат та намагається втримати позиції на складному ринку Китаю.

Що забезпечило успіх?

Головними драйверами зростання для Toyota стали ринки США та Японії, на які припадає понад 40% усіх продажів.

Бум гібридів. Продажі автомобілів Toyota і Lexus зросли до рекордних 10,5 млн одиниць завдяки шаленому попиту на гібриди в США.

Популярні моделі. Експорт з Японії до США підскочив на 14,2%, а справжнім бестселером став кросовер RAV4.

Ринок Китаю. Попри жорстку конкуренцію, продажі Toyota в КНР зросли на 0,2% — це перший випадок за чотири роки, коли показники не впали.

Електромобілі чи гібриди?

Статистика продажів чітко демонструє стратегію компанії:

Гібриди становлять 42% від загального обсягу продажів.

Електромобілі поки займають скромну частку в 1,9%.

Toyota продовжує робити ставку на перехідні технології (гібриди), що в поточному році принесло їй безпрецедентний фінансовий та ринковий успіх.