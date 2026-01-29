До закриття міжбанку в четвер, 29 січня, курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
29 січня 2026, 17:33
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 29 січня
|
Закриття 29 січня
|
Зміни
|
42,82/42,85
|
42,77/42,80
|
5/5
|
51,28/51,30
|
51,18/51,21
|
10/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,60−43,11 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,65 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,00−43,10, євро — 51,35−51,50 грн.
Джерело: Мінфін
