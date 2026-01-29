Bybit і Solana посилюють синергію: SKR зростає у 10 разів, bbSOL виходить у лідери в 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 січня 2026, 15:54

Bybit і Solana посилюють синергію: SKR зростає у 10 разів, bbSOL виходить у лідери в 2026 році

Bybit, друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, утвердилася як провідний гравець в екосистемі Solana. Це стало можливим завдяки далекоглядній стратегії компанії, всебічному охопленню рішень на базі Solana та глибокій інтеграції з мережею. У 2026 році Solana продовжує набирати обертів: зростає мережева активність, відроджуються мемкоїни, встановлюються рекорди зі стейкінгу. Саме комплексна стратегія Bybit перетворює ці тренди на потужну синергію.

Bybit, друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, утвердилася як провідний гравець в екосистемі Solana.

Завдяки раннім лістингам на Bybit Alpha, безгазовому стейкінгу на Byreal, глибокій ліквідності на споті та ліквідному стейкінгу bbSOL, Bybit підтримує зростання провідних токенів Solana й пропонує користувачам зручний перехід від торгівлі до стратегій отримання дохідності. Такий підхід робить Bybit одним із ключових центрів для трейдерів екосистеми Solana та користувачів, орієнтованих на дохідність.

На хвилі зростання Solana: Bybit підсилює переваги там, де Solana лідирує

Solana впевнено розпочала новий рік: SOL зріс більш ніж на 16% на тлі підвищення мережевої активності, зростання обсягів стейблкоїнів і повернення інтересу до мемкоїнів. Уже очевидно, що у 2026 році Solana зміцнює статус одного з ключових майданчиків для запусків мемкоїнів.

Bybit робить ставку на комплексну стратегію для Solana: користувачі можуть не лише фіксувати прибуток, а й легко переходити до дохідних стратегій через Byreal і bbSOL. Провідні проєкти Solana отримують повний доступ до всіх платформ Bybit — від ранніх лістингів (Bybit Alpha та Byreal) до спотового ринку й ліквідного стейкінгу bbSOL. Для трейдерів і власників bbSOL це означає максимум можливостей для заробітку.

Платформа Bybit Alpha, розроблена Bybit як інструмент раннього виявлення активів, зарекомендувала себе як надійний партнер екосистеми Solana з моменту заснування. Ключова перевага платформи — надання користувачам пріоритетного доступу до токенів із потенціалом вибухового зростання:

  • SKR зріс із рівня близько $0,006 до понад $0,06 (понад 10x) і показав торговий обсяг $250 млн за 24 години. Частка пари SKR/USDT на Bybit перевищила 13% від загального ринку — понад $31 млн торгового обсягу, що дозволило біржі посісти лідерські позиції серед централізованих бірж.

  • Bybit Alpha підхопила тренд відродження мемкоїнів на Solana: у січні були додані PENGUIN, WHITEPEPE, TATA, HAPPY, PYBOBO та інші. Наявні мемкоїни також пішли вгору — BONK подорожчав більш ніж на 50%.

  • Користувачі Bybit Alpha одними з перших приєдналися до Pump.fun. У певний момент проєкт став другою за величиною DEX на Solana, а нещодавно анонсував запуск Pump Fund — альтернативи класичним венчурним фондам у Web3.

  • Проєкти-прориви на кшталт KABUTO з’являлися на Bybit раніше, ніж на інших платформах. Це стало можливим завдяки поєднанню трьох ключових факторів: інтересу аудиторії Alpha, спотової ліквідності та можливостей bbSOL для сталого розвитку.

Єдина екосистема рішень Bybit для Solana

Комплексний підхід Bybit до екосистеми Solana доповнюється унікальними пропозиціями по всій платформі — від Bybit Alpha і спотового ринку до Byreal та bbSOL:

  • Безгазовий стейкінг на Byreal: користувачі розміщують активи Solana без витрат на транзакції. Це робить сервіс доступнішим для всіх — від роздрібних до активних трейдерів.

  • Спот із високою ліквідністю для SOL та інших токенів Solana. Це дозволяє застосовувати стратегії з великими обсягами угод і підтверджує, що Solana — оптимальний майданчик для швидкої торгівлі.

  • bbSOL — перший в історії токен ліквідного стейкінгу Solana за підтримки біржі. Він дає змогу отримувати винагороди за стейкінг, зберігаючи повну гнучкість: торгувати, переказувати кошти або розміщувати капітал в інтегрованих DeFi-продуктах і на біржі.

Завдяки комплексній інфраструктурі Bybit стала головною точкою входу в екосистему Solana для інституційних і приватних інвесторів. Це допомагає мережі перейти від спекуляцій мемкоїнами до інфраструктури для інституційних гравців.

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 70 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами