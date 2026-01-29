Bybit і Solana посилюють синергію: SKR зростає у 10 разів, bbSOL виходить у лідери в 2026 році

Bybit , друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, утвердилася як провідний гравець в екосистемі Solana. Це стало можливим завдяки далекоглядній стратегії компанії, всебічному охопленню рішень на базі Solana та глибокій інтеграції з мережею. У 2026 році Solana продовжує набирати обертів: зростає мережева активність, відроджуються мемкоїни, встановлюються рекорди зі стейкінгу. Саме комплексна стратегія Bybit перетворює ці тренди на потужну синергію.

Завдяки раннім лістингам на Bybit Alpha, безгазовому стейкінгу на Byreal, глибокій ліквідності на споті та ліквідному стейкінгу bbSOL, Bybit підтримує зростання провідних токенів Solana й пропонує користувачам зручний перехід від торгівлі до стратегій отримання дохідності. Такий підхід робить Bybit одним із ключових центрів для трейдерів екосистеми Solana та користувачів, орієнтованих на дохідність.

На хвилі зростання Solana: Bybit підсилює переваги там, де Solana лідирує

Solana впевнено розпочала новий рік: SOL зріс більш ніж на 16% на тлі підвищення мережевої активності, зростання обсягів стейблкоїнів і повернення інтересу до мемкоїнів. Уже очевидно, що у 2026 році Solana зміцнює статус одного з ключових майданчиків для запусків мемкоїнів.

Bybit робить ставку на комплексну стратегію для Solana: користувачі можуть не лише фіксувати прибуток, а й легко переходити до дохідних стратегій через Byreal і bbSOL. Провідні проєкти Solana отримують повний доступ до всіх платформ Bybit — від ранніх лістингів (Bybit Alpha та Byreal) до спотового ринку й ліквідного стейкінгу bbSOL. Для трейдерів і власників bbSOL це означає максимум можливостей для заробітку.

Платформа Bybit Alpha, розроблена Bybit як інструмент раннього виявлення активів, зарекомендувала себе як надійний партнер екосистеми Solana з моменту заснування. Ключова перевага платформи — надання користувачам пріоритетного доступу до токенів із потенціалом вибухового зростання:

SKR зріс із рівня близько $0,006 до понад $0,06 (понад 10x) і показав торговий обсяг $250 млн за 24 години. Частка пари SKR/USDT на Bybit перевищила 13% від загального ринку — понад $31 млн торгового обсягу, що дозволило біржі посісти лідерські позиції серед централізованих бірж.

Bybit Alpha підхопила тренд відродження мемкоїнів на Solana: у січні були додані PENGUIN, WHITEPEPE, TATA, HAPPY, PYBOBO та інші. Наявні мемкоїни також пішли вгору — BONK подорожчав більш ніж на 50%.

Користувачі Bybit Alpha одними з перших приєдналися до Pump.fun . У певний момент проєкт став другою за величиною DEX на Solana, а нещодавно анонсував запуск Pump Fund — альтернативи класичним венчурним фондам у Web3.

Проєкти-прориви на кшталт KABUTO з’являлися на Bybit раніше, ніж на інших платформах. Це стало можливим завдяки поєднанню трьох ключових факторів: інтересу аудиторії Alpha, спотової ліквідності та можливостей bbSOL для сталого розвитку.

Єдина екосистема рішень Bybit для Solana

Комплексний підхід Bybit до екосистеми Solana доповнюється унікальними пропозиціями по всій платформі — від Bybit Alpha і спотового ринку до Byreal та bbSOL:

Безгазовий стейкінг на Byreal : користувачі розміщують активи Solana без витрат на транзакції. Це робить сервіс доступнішим для всіх — від роздрібних до активних трейдерів.

Спот із високою ліквідністю для SOL та інших токенів Solana. Це дозволяє застосовувати стратегії з великими обсягами угод і підтверджує, що Solana — оптимальний майданчик для швидкої торгівлі.

bbSOL — перший в історії токен ліквідного стейкінгу Solana за підтримки біржі. Він дає змогу отримувати винагороди за стейкінг, зберігаючи повну гнучкість: торгувати, переказувати кошти або розміщувати капітал в інтегрованих DeFi-продуктах і на біржі.

Завдяки комплексній інфраструктурі Bybit стала головною точкою входу в екосистему Solana для інституційних і приватних інвесторів. Це допомагає мережі перейти від спекуляцій мемкоїнами до інфраструктури для інституційних гравців.

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 70 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.