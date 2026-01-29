Національний банк України встановив на 30 січня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 42,8483 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.
29 січня 2026, 16:20
Гривня падає до долара та євро: НБУ встановив офіційний курс
Курс долара
На завтра НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,84 грн, що на 7 копійок менше, ніж у четвер (42,76 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.
Курс євро
Водночас курс гривні до євро знизився до 51,2423 грн за євро, оновивши історичний мінімум. Попередній було встановлено 28 січня, коли він опускався до 51,2297 грн за євро.
