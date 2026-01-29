Гривня падає до долара та євро: НБУ встановив офіційний курс

Національний банк України встановив на 30 січня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 42,8483 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара

На завтра НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,84 грн, що на 7 копійок менше, ніж у четвер (42,76 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Водночас курс гривні до євро знизився до 51,2423 грн за євро, оновивши історичний мінімум. Попередній було встановлено 28 січня, коли він опускався до 51,2297 грн за євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту