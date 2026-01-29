Multi від Мінфін
29 січня 2026, 11:13

OKX відкриває доступ до VIP-статусу з розширеними привілеями

Криптовалютна біржа OKX оголосила про нову акцію для трейдерів, у межах якої користувачі можуть отримати VIP-статус OKX з підвищенням на два рівні строком на 60 днів. Кампанія діє до 19 лютого 2026 року та додатково передбачає повернення торгових комісій у вигляді бонусів до 50 000 USDT.

Криптовалютна біржа OKX оголосила про нову акцію для трейдерів, у межах якої користувачі можуть отримати VIP-статус OKX з підвищенням на два рівні строком на 60 днів.

Пропозиція орієнтована на активних трейдерів, які хочуть швидко протестувати переваги VIP-програми OKX без тривалого накопичення торгових обсягів.

Підвищення VIP-статусу на два рівні

Учасники промоакції отримують тимчасовий VIP+2 статус на OKX терміном на 60 днів. Це відкриває доступ до знижених комісій, розширених лімітів та додаткових інструментів для торгівлі на спотовому та ф’ючерсному ринках.

Щоб отримати підвищений VIP-статус, достатньо виконати одну з наступних умов:

  • зберігати активи на біржі OKX на суму від 50 000 USDT;

  • мати обсяг спотової торгівлі за 30 днів від 1 000 000 USDT;

  • досягти обсягу ф’ючерсної торгівлі за 30 днів від 10 000 000 USDT;

  • підтвердити VIP-статус на іншій криптобіржі (Binance, Bybit, Bitget або BingX).

Заявку на підвищення статусу можна подати за посиланням.

Повернення торгових комісій

Паралельно з підвищенням VIP-рівня трейдери можуть отримати кешбек торгових комісій OKX. Розмір бонусів напряму залежить від загального торгового обсягу за період акції:

  • 100 млн USDT → 5 000 USDT у торгових бонусах

  • 200 млн USDT → 10 000 USDT у торгових бонусах

  • 600 млн USDT → 30 000 USDT у торгових бонусах

  • 1 млрд USDT → 50 000 USDT у торгових бонусах

Промокампанія дозволяє трейдерам отримати VIP-статус OKX без стандартних вимог, які зазвичай передбачають багатомісячну активну торгівлю. 60-денний пробний період дає змогу на практиці оцінити вигоду від знижених комісій та преміальних умов обслуговування. Крім того, можливість повернення торгових комісій робить кампанію особливо привабливою для професійних і високочастотних трейдерів, які працюють з великими обсягами.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Джерело: Мінфін
