Ціна токена HYPE злетіла на 50% за тиждень, Fidelity виходить на ринок стейблкоїнів: що нового на крипторинок

Ціна токена HYPE злетіла на понад 50% за тиждень

Ціна токена Hyperliquid (HYPE) за останні 7 днів зросла більш ніж на 50%. Станом на момент написання новини HYPE торгується на рівні $32,48. Ринкова капіталізація активу становить $7,7 млрд.

Відомий у криптоспільноті аналітик під псевдонімом Henrik у соцмережі X виділив ключові причини позитивної динаміки проєкту Hyperliquid:

пов’язані з Tornado Cash структури та фонд Continue Fund завершили масштабний розпродаж токена HYPE, що зняло основний тиск на ціну;

казначейські компанії (DAT) активно нарощують позиції в токені;

Hyperliquid виграла від зростання цін на золото й срібло завдяки впровадженню HIP-3;

платформа зберігає лідерство за ключовими метриками — обсягом торгів, відкритим інтересом і щоденною активністю користувачів;

на ринку фіксується перевага покупців над продавцями.

Fidelity виходить на ринок стейблкоїнів: запуск FIDD на базі Ethereum заплановано на лютий

Один із найбільших у світі інвестиційних гігантів, Fidelity Investments, оголосив про запуск власного стейблкоїна під тикером FIDD. Як повідомляє Bloomberg, реліз активу відбудеться вже на початку лютого 2026 року в мережі Ethereum.

Емітентом токена виступить Fidelity Digital Assets — підрозділ компанії, що володіє федеральною банківською ліцензією США. Це виділяє FIDD серед багатьох конкурентів, оскільки актив працюватиме у межах суворого банківського нагляду.

Ключові характеристики FIDD:

Прив'язка: 1:1 до долара США.

Резерви: Складаються з готівки, її еквівалентів та короткострокових казначейських облігацій США (Treasuries).

Регуляція: Продукт повністю відповідає вимогам нещодавно прийнятого Genius Act, що визначає чіткі правила управління резервами для криптоактивів.

FIDD створювався як багатоцільовий інструмент для різних категорій користувачів:

Інституційні розрахунки: Трейдери зможуть здійснювати транзакції 24/7 без вихідних.

Роздрібні платежі: Токен підтримуватиме ончейн-оплату товарів та послуг.

Екосистема DeFi: Оскільки FIDD базується на Ethereum, він буде сумісним із децентралізованими протоколами та іншими блокчейн-майданчиками.

За словами президента Fidelity Digital Assets Майка О’Рейлі, запуск стейблкоїна є логічним кроком в еволюції платформи. Законодавчі зміни в США (зокрема Genius Act) створили фундамент, який дозволив компанії вивести продукт на ринок з повною юридичною впевненістю.

Конвертувати FIDD за номіналом можна буде як на внутрішніх платформах Fidelity, так і на найбільших світових криптобіржах.

Британський регулятор заборонив «глумливу» рекламу Coinbase: крипту подавали як панацею від кризи

Британське Управління зі стандартів реклами (ASA) наклало офіційну заборону на рекламну кампанію криптобіржі Coinbase. Регулятор визнав дії компанії безвідповідальними через використання економічних труднощів країни як маркетингового інструменту.

Рекламна кампанія під назвою «Everything is Fine» («Усе гаразд») стартувала в липні 2025 року. У відеоролику біржа іронічно висміювала:

стрімке зростання цін у Британії;

погіршення умов життя;

проблеми з антисанітарією у мегаполісах.

Coinbase пропонувала перехід до криптоактивів як «очевидне рішення» цих проблем. Хоча телевізійний цензор Clearcast відразу заборонив ролик до показу на ТБ, біржа продовжувала активно поширювати його в мережі та розміщувати провокаційні постери в лондонському метро.

Аргументи ASA базуються на двох ключових порушеннях:

Маніпуляція емоціями: Використання гумору для опису глибоких фінансових криз регулятор вважає неприпустимим. Це створює хибне враження, що складні та високоризикові інвестиції в крипту є легким виходом зі скрутного становища.

Приховування ризиків: У жодному з рекламних матеріалів Coinbase не вказала на ризики втрати капіталу, що прямо суперечить суворим британським законам щодо просування фінансових продуктів.

«Ми вважаємо, що заклик до „змін“ через гумор подає інвестиції з високим ризиком як просту відповідь на складні економічні виклики», — йдеться у заяві ASA.

Генеральний директор біржі Браян Армстронг спробував захистити кампанію, заявивши, що вона спрямована на критику застарілої фінансової системи загалом, а не конкретних дій британського уряду. Проте регулятор залишився непохитним і зобов'язав підрозділ CB Payments Ltd негайно припинити будь-які трансляції цих матеріалів.

Традиційні фінанси в ончейні: WisdomTree інтегрувала свої токенізовані фонди в мережу Solana

Американський інвестиційний гігант WisdomTree зробив масштабний крок у напрямку цифровізації активів, запустивши лінійку токенізованих фондів у блокчейні Solana. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на офіційний реліз компанії.

Інтеграція дозволяє перевести класичні фінансові продукти — акції, інструменти грошового ринку та активи з фіксованим доходом — у формат токенів, що працюють нативно в мережі Solana.

Як це працюватиме:

Для інституціоналів: Через платформу WisdomTree Connect великі клієнти зможуть випускати, зберігати та керувати фондами безпосередньо в блокчейні.

Для роздрібних користувачів: За допомогою додатка WisdomTree Prime звичайні інвестори зможуть купувати активи за USDC, оминаючи традиційні банки, та зберігати їх на власних некостодіальних гаманцях.

Вибір мережі Solana зумовлений її високою швидкістю та низькими комісіями, що критично важливо для масового використання фінансових інструментів. Мередіт Хеннон, керівниця напрямку цифрових активів у WisdomTree, підкреслила, що цей запуск є частиною стратегії з розвитку регульованих реальних активів (RWA) в ончейн-екосистемі.

Користувачі отримують прямий доступ до фондів і сервісів конвертації стейблкоїнів компанії без посередників, що робить інвестиційний процес швидшим та прозорішим.