У четвер, 29 січня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 6 копійок. Євро не змінилося у купівлі та втратило 5 копійок у продажу.
29 січня 2026, 10:49
Курс валют у четвер: долар та євро в банках подешевшали
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро у покупці та у продажу не змінилося.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,57−43,14 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,65 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,95−43,09, євро — 51,30−51,55 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,82−42,85 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,28−51,30 грн/євро.
Джерело: Мінфін
