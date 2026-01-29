Курс валют у четвер: долар та євро в банках подешевшали

У четвер, 29 січня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 6 копійок. Євро не змінилося у купівлі та втратило 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро у покупці та у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,57−43,14 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,95−43,09, євро — 51,30−51,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,82−42,85 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,28−51,30 грн/євро.

