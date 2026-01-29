Скільки місцевим бюджетам приніс збір за паркування

У 2025 році до місцевих бюджетів надійшло 205,3 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Про це йдеться у повідомленні Податкової служби.

Як змінилася сума надходжень

Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 17,9 %, або на 31,2 млн грн (у 2024 році — 174,1 млн грн).

Топ-3 області за сплатою

Одеська — 72,8 млн грн,

Львівська — 54,1 млн грн,

Дніпропетровська — 51,2 млн грн.

Хто є платниками збору

Платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів.