Авторинок ЄС у 2025 році: ДВЗ вперше зрівнялися з гібридами

За підсумками 2025 року ринок нових автомобілів в Євросоюзі продемонстрував помірне зростання на 1,8%. Попри позитивну динаміку, загальні обсяги продажів все ще не досягли допандемійного рівня. Проте структура ринку зазнала фундаментальних змін: частка традиційних авто з ДВЗ (бензин та дизель) вперше зрівнялася з часткою гібридів. Про це свідчать дані Асоціації європейських автовиробників (ACEA).

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Електричний прорив: цифри та лідери

Частка повністю електричних авто (BEV) на ринку ЄС зросла до 17,4% (у 2024 році вона становила 13,6%). Загалом за рік було зареєстровано понад 1,88 млн нових електрокарів.

Де попит на електромобілі зростав найшвидше:

Німеччина: +43,2%

Нідерланди: +18,1%

Бельгія: +12,6%

Франція: +12,5%

Гібриди — абсолютні фаворити європейців

Найпопулярнішим вибором споживачів залишаються гібридні авто (HEV). Їхня частка сягнула 34,5%, а загальна кількість реєстрацій перевищила 3,7 млн одиниць. Окремо варто відзначити плагін-гібриди (PHEV): їхня частка зросла до 9,4%, а в таких країнах як Іспанія та Італія попит на них злетів на 111,7% та 86,6% відповідно.

Бензин та дизель втрачають ринок

Традиційні автомобілі продовжують стрімко втрачати популярність. Сумарна частка бензинових і дизельних авто впала до 35,5% (у 2024 році вона складала 45,2%).

Бензинові авто: Продажі впали на 18,7%. Найбільший обвал зафіксовано у Франції (-32%) та Німеччині (-21,6%).

Дизельні авто: Ринок скоротився ще на 24,2%, а їхня частка тепер становить лише 8,9%.

Найбільшу частку ринку нових легкових автомобілів у ЄС займають гібридні авто — 34,5%. Другу позицію посідають бензинові моделі з часткою 26,6%, а трійку лідерів замикають електромобілі, на які припадає 17,4% продажів.

Грудень 2025: вибухове завершення року

Останній місяць року показав аномальний попит на «зелені» авто: реєстрації електромобілів підскочили на 51%, а плагін-гібридів — на 36,7% порівняно з груднем попереднього року.

Сумарна частка всіх електрифікованих авто (BEV + HEV + PHEV) у 2025 році вперше перевищила 60% ринку ЄС.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями