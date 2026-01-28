У 2026 році банки очікують зменшення дохідності депозитів та скорочення частки вкладів у ВКВ — опитування НБУ

Протягом минулого кварталу тривав приплив коштів як населення, так і бізнесу. Обсяг оптового фондування зростав переважно в окремих великих банках. Надалі банки не очікують значних змін обсягу коштів клієнтів. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування .

Очікування банків

Банки в цілому не очікують значних змін обсягу коштів клієнтів у І кварталі 2026 року: обсяг фондування від населення та бізнесу дещо зменшиться, а обсяг оптового фондування збільшиться.

Як і раніше, фінансові установи очікують надходження фінансування для проєктів відновлення, зокрема від ЄС та МФО. Ще один фактор залучення оптового фондування — зацікавленість інвесторів.

Cередня вартість фондування загалом упродовж 2025 року зросла. У IV кварталі переважна більшість банків повідомила про збільшення вартості коштів клієнтів, більшою мірою — бізнесу. Вартість оптових коштів не змінилася.

Уперше з ІІІ кварталу 2024 року банки заявили про очікування зменшення вартості запозичень у цілому. Лише окремі великі фінансові установи очікували на зростання вартості залучених коштів населення.

Як змінилася частка фондування в іноземній валюті

Частка фондування в іноземній валюті зменшувалася три квартали поспіль, і банки очікують на продовження цього тренду.

Поточний раунд опитування зафіксував зростання строковості фондування, і фінансові установи повідомили про очікуване збільшення строковості протягом наступних 12 місяців.

Збільшення обсягів капіталу

Переважна більшість банків повідомила про збільшення обсягу капіталу за останні 12 місяців і очікування збереження цієї тенденції впродовж 2026 року.

Банки вкотре назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому, проте зміни регуляторних вимог, макроекономічних умов та ризик-апетиту стримували його зростання.

Про наміри акціонерів збільшити обсяги капіталу впродовж 2026 року повідомили банки з часткою активів в системі 14%.

Протягом 2025 року респонденти повідомляли про зростання вартості капіталу, однак у IV кварталі рекордна частка банків спрогнозувала зниження вартості капіталу в майбутньому.