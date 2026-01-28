НБУ знизив офіційний курс долара на 19 копійок

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 29 січня. Курс долара знизився, а євро не змінився.

Курс долара

На завтра НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,76 грн, що на 19 копійок менше, ніж у середу (42,95 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Нацбанк встановив курс євро на четвер на рівні 51,22 грн. Європейська валюта втрималася на історичному максимумі, який був встановлений 28 січня.

