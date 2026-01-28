Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 29 січня. Курс долара знизився, а євро не змінився.
28 січня 2026, 16:16
НБУ знизив офіційний курс долара на 19 копійок
Курс долара
На завтра НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,76 грн, що на 19 копійок менше, ніж у середу (42,95 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.
Курс євро
Нацбанк встановив курс євро на четвер на рівні 51,22 грн. Європейська валюта втрималася на історичному максимумі, який був встановлений 28 січня.
Джерело: Мінфін
