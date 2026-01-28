Казахстан входить до лідерів із незаконного виведення капіталу за кордон через криптовалюту — Токаєв

Президент Казахстану Жомарт Токаєв заявив, що країна входить до числа лідерів із незаконного виведення капіталу за кордон через криптовалюту, пише Centralmedia24.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ліквідація нелегальних криптообмінників

За його даними, на сьогодні ліквідували понад 130 нелегальних криптообмінників із оборотом понад 62 млрд тенге. У рамках розслідувань у цих справах заарештували майно на суму 2,6 млрд тенге.

Однак, як зазначив Токаєв, у соціальних мережах продовжується активна реклама обміну грошей на криптовалюту.

Читайте також: Казахстан легалізував криптовалюти та вдосконалює банківську систему

«Виходить проблема не вирішена. За оцінками міжнародних організацій, наша країна — один з лідерів за обсягом виведеного капіталу. При цьому засуджених за подібні злочини практично немає. Нелегальний відтік капіталу — це пряма загроза економічній безпеці. Агентству слід внести конкретні пропозиції з зазначених питань», — заявив президент.

Крім того, Токаєв наголосив, що в умовах нової фіскальної політики надходять сигнали про збільшення обсягу готівкових платежів з метою приховування реальних оборотів.

Легалізація крипти

19 січня Президент Казахстану затвердив новий Закон «Про банки та банківську діяльність», який завершує п'ятирічну трансформацію фінансового сектору країни. Документ легалізує цифрові активи, послаблює вимоги для малих банків та встановлює механізм порятунку проблемних фінустанов за рахунок їхніх власників, а не державного бюджету.

Ключовим нововведенням закону стало законодавче визнання цифрових активів. Казахстан позиціонує себе як регіональний криптоцентр, встановлюючи конкретні правила галузі.

Законом передбачено ліцензування організацій, що займаються обміном незабезпечених цифрових активів (криптовалют). Видаватиме дозволи та здійснювати нагляд за такими платформами Національний банк країни.