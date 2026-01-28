Інвестори масово продають криптовалюту, перетворюючи біткоїн на «банкомат»

Інвестори масово продають криптовалюту, щоб отримати готівку, перетворивши біткоїн «на банкомат», заявив голова відділу аналітики New York Digital Investment Group (NYDIG) Грег Чіполаро. Про це пише Сoindesk.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Біткоїн перетворився на банкомат

За його словами, за часів невизначеності та стресу на ринках інвестори віддають пріоритет надійним активам. У цій ситуації біткоїн виявляється під сильнішим тиском продажів, ніж золото.

«Теоретично біткоїн має процвітати у періоди невизначеності. Насправді ж він стає першим активом, який інвестори продають, коли настає критичний момент. Це завдає репутації біткоїну великих збитків», — нарік аналітик.

Додатковий тиск на першу криптовалюту створюють великі утримувачі.

Старі монети продовжують переміщуватись на біржі, а довгострокові інвестори скорочують позиції, формуючи стабільний потік пропозиції та послаблюючи підтримку ціни, скаржиться представник NYDIG.

Ситуація на ринку золота видається протилежною: найбільші власники, особливо центрбанки, нарощують закупівлю металу рекордними темпами, створюючи стійкий попит.

На думку експерта, саме це формує суттєву розбіжність у поведінці двох активів під час ринкової турбулентності.

Біткоїн краще підходить для довгострокового хеджування ризиків, таких як поступове знецінення фіатних валют або боргові кризи держав. Однак поки що інвестори не сприймають існуючі загрози як фундаментальні, тому золото зберігає статус кращого захисного активу, зробив висновок Чіполаро.