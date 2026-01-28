Таїланд посилив контроль за готівкою через підозрілі зняття на $13 млн

Банк Таїланду оголосив про введення жорстких заходів щодо контролю за обігом готівки. Рішення ухвалене після того, як регулятор зафіксував дві підозрілі трансакції на загальну суму близько 450 млн батів (майже $13,3 млн), пише Bloomberg.

Кому потрібно стільки готівки

Глава Центробанку Вітай Ратанакорн розкрив деталі операцій на економічному семінарі. За його словами, одне зняття склало 250 млн батів, друге — 200 млн батів.

«Кому потрібно 250 мільйонів батів готівкою? — обурився глава ЦБ. — Це момент, коли Центробанк має діяти, бо така активність підриває економіку».

Інцидент стався на тлі розслідувань Виборчої комісії про можливе скуповування голосів.

За даними Bangkok Post, понад чверть виборців готові підтримати кандидатів, які пропонують гроші. Висновок величезної суми дрібними купюрами лише посилює ці підозри.

У найближчі 2−3 місяці ЦБ запровадить регламент, який зобов'язує банки проводити посилену перевірку і звітувати про зняття сум, що перевищують поріг 3−5 млн батів. Регулятор наполягає, що легальні великі угоди (купівля землі чи активів) мають відбуватися через банківські перекази.