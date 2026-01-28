Курс валют у середу: євро в обмінниках зросло на 27 копійок

У середу, 28 січня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 10 копійок, а у продажу 6 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро у покупці додало 19 копійок, а у продажу додало 27 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,70−43,25 грн. Євро купують за 50,90 грн, а продають за 51,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,10−43,18, євро — 51,27−51,56 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,79−42,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,32−51,36 грн/євро.

