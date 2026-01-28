Стрілки годинника Судного дня стали ближче до ядерної опівночі

Вчені перевели так званий Годинник Судного дня ще на чотири секунди вперед. І тепер, 2026 року, вони «показують» найвищий рівень ядерної небезпеки за всю історію свого існування. Про це у вівторок, 27 січня, повідомляє CNN.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Оновлення годинника

27 січня у США було оновлено стан Годинника Судного дня до значення 85 секунд до Півночі - вигаданого моменту повного знищення людства. Це найкритичніший показник в історії цього проєкту.

Для порівняння, у 2025 році стрілки були встановлені на позначці 89 секунд, у 2023 та 2024 роках — на 90 секунд. Водночас у 2022 році через російське вторгнення в Україну стрілки зрушили на 10 секунд ближче до катастрофи. Перед початком війни вони довго залишалися нерухомими.

Час до півночі на годиннику символізує потенційну близькість людства до самознищення через створені загрози: ядерну зброю, вплив на клімат та новітні технології. На жаль, прогрес у вирішенні цих проблем залишається недостатнім.

Чим це загрожує

Президент Bulletin Олександра Белл наголосила, що загрози, спричинені ядерною зброєю, кліматичними змінами та революційними технологіями, зростають. За її словами, кожна секунда має значення, а людство стикається зі скороченням часу для дій.

Що таке годинник Судного дня

Годинник Судного дня — це проєкт, створений 1947 року групою американських вчених, які були причетні до розробки першої атомної бомби. Серед засновників проєкту були Альберт Ейнштейн та Роберт Оппенгеймер. Його запуск ініціював журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Годинник щорічно адаптується відповідно до ситуації у світі. Стрілки рухаються в залежності від рівня глобальної напруженості: чим більше викликів, тим ближчий час до Опівночі - умовного апокаліпсису.

З моменту започаткування проєкту вимірювання включали ризики ядерної війни, кліматичні зміни, а потім додалися фактори новітніх технологій, таких як штучний інтелект.

Однак творці Годин відзначають, що їхня функція не полягає в точному визначенні загроз; їхньою головною метою є привернути увагу до необхідності рішень для подолання проблем.

Найбільше віддалення від апокаліпсису було зафіксовано у 1991 році - стрілки зрушили на 17 хвилин від Опівночі. Однак з того моменту вони ставали все ближчими до показника абсолютної катастрофи.

Нагадаємо, минулого року вчені перевели стрілку годинника Судного дня на одну секунду вперед. З того часу вони почали показувати 89 секунд до ядерної опівночі, а не 90, як раніше.